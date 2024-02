Perlitas del paso del embajador por Bahía

Embajador

El embajador Mark Stanley paso por Bahía y se reunió con el intendente municipal Federico Susbielles, en lo que se convirtió en otra visita de “peso” post temporal. El diplomático, fanático de la NBA, fue contactado por Pepe Sánchez cuando se realizaba la campaña de donaciones organizada por los famosos bahiense.

Stanley se puso rápido a disposición. A partir de allí, la conversación sobre la ayuda continuó de manera institucional con el propio intendente, quien coordinó la visita y las escuelas que recibirían el aporte norteamericano. Stanley quedó impactado con Dow Center y prometió mirar a Bahía con más asiduidad, llamando a amigos con “ganas de invertir”.

Lo que trajo el visitante, unos 50 mil dólares, no sale de las arcas de la embajada en Buenos Aires sino del Departamento Defensa. El monto es exiguo, ya que no alcanzará para toda la reconstrucción de las escuelas 36 y 45. Sin embargo, en Alsina 65 celebran el gesto y resaltan que “algo es algo”, más si se compara con el Gobierno Nacional que -hasta el momento- no ha enviado ayuda económica. Parece que Milei cumplirá su promesa de que los bahienses se las arreglarían solos.

Lo más importante de la visita, que inquietó a progres propios y libertarios ajenos, fue el vínculo abierto con la embajada, que podría significar no solo novedades en materia de inversiones sino también en asesoramiento en seguridad portuaria.

Stanley también recorrió la norteamericana DOW en el Polo Petroquímico y luego fue recibido en el puerto por el presidente Santiago Mandolesi Burgos y el director Gustavo Damiani.



Cenotafio

En las últimas horas recorrieron las redes sociales imágenes de las gigantografías de nuestros héroes de Malvinas tiradas, regando el césped del Cenotafio que les rinde homenaje.

Aunque muchos creyeron que se trataba de algún ataque vandálico (ha ocurrido en alguna oportunidad), en realidad lo que se retrataba en esas fotos, que además eran viejas, fueron las consecuencias del temporal del pasado 16 de diciembre.

Ya ha habido diálogo entre la Comuna y los combatientes de Malvinas de nuestra ciudad, y en breve se reparará todo el lugar.

Incluso no se descarta que los materiales que se utilicen sean de mayor fortaleza, no para bancar una tormenta como la que vivimos, porque eso parece casi imposible, pero sí para que sea mucho más difícil que los rostros de nuestros héroes terminen dañados por el clima o por inadaptados irrespetuosos, que los hay.



Más Techo

La ONG Techo Argentina volvió la semana pasada a Bahía para iniciar la segunda etapa de la reconstrucción de las viviendas más afectadas por el temporal del 16 diciembre en los barrios Saladero y 1810. Más de 200 voluntarios trabajaron en la instalación de módulos con kits sanitarios y eléctricos, y levantaron ocho nuevas casas.

El propio Federico Susbielles recorrió las obras, y según cuenta, se emocionó por la energía, no solo de los voluntarios, sino de las familias que perdieron todo y que habitarán esas casas, que colaboran codo a codo para levantarlas.

Y, hablando de ello, el intendente y Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo, se reunieron con representantes de las multinacionales Cargill y Viterra. El jefe comunal confirmó por sus redes sociales que gracias al aporte de esas empresas, se podrán levantar 25 viviendas adicionales sobre el finales del mes.



Cumpleaños

La delegación bahiense de la UTN festejó el pasado 28 de enero su 70 aniversario. Creada en 1954 como unidad de la ex Universidad Obrera Nacional (UON), inicialmente se dictaron en ella las ingenierías mecánica, de construcciones, y electrotecnia, con tan solo 50 alumnos.

Actualmente, los que cursan ascienden a 2400, y ellos, el 45 por ciento son jóvenes de la región. Cabe mencionar que está siendo un año de mucha incertidumbre, tanto para la UTN como para todas las otras universidades nacionales del país.

Hasta ahora, se ha informado desde el Gobierno nacional que se congela el presupuesto 2023 para todas ellas. Aunque esto no significa congelamiento de salarios (va a haber paritarias y el Ejecutivo enviaría el dinero extra para poder cumplir con ellas), sí sería el mismo monto del año pasado el que tendrán para suplir los gastos fijos, como los servicios (que además aumentarán).

Con esa cantidad de pesos, y con la inflación reinante, la UTN bahiense podría funcionar con cierta normalidad solo hasta mitad de año, o menos. De hecho, el próximo 28 habrá una reunión entre el rector (el máximo responsable nacional de la Universidad Tecnológica Nacional) con los 30 decanos de distintas partes del país.

Esa charla será virtual, para ahorrar gastos, y allí se espera que haya precisiones sobre los fondos con los que se contarán en este duro 2024.



Susto

En la madrugada del domingo, algunos vecinos de Palihue se asustaron bastante. Sucede que desde las casas veían una llamarada en un sector de la antena de Canal Siete que había sido afectada por el temporal de diciembre. Por suerte no se trataba de un incendio, sino del trabajo de soldadores mandados por la empresa Artear para hacer los trabajos finales antes de desmontarla definitivamente.

El tema es que nunca les avisaron a las autoridades acerca de la tarea que iban a realizar. “Mandamos a Defensa Civil y a los inspectores de Tránsito, que estaban en pleno operativo. Fue un susto importante”, aseguró un alto funcionario de la Comuna al que le sonó el teléfono a la una de la madrugada para avisarle la novedad.