Combustibles: aclaran por qué no se esperan fuertes subas en las próximas semanas

Fabio Rodríguez, presidente de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca, se expresó en LA BRÚJULA 24 en relación al último aumento de los combustibles registrado entre la noche del martes y la mañana del miércoles por parte de las distintas petroleras, oscilando el 27%.

“El gobierno, con sus políticas, llevó el litro de combustible a la paridad de importación. Estamos sin retraso, con un valor de equilibro. De ahora en más, lo que se habla es de que el valor acompañará a la inflación. No deberíamos esperar un sablazo importante, más allá de lo que acompañe el proceso inflacionario”, enfatizó Rodríguez en el programa Bahía Hoy.

Y añadió: “Creo que este gobierno no va a tener injerencia ni manipulación de los precios y nos vamos a sorprender de cómo se va a desacelerar la inflación. El viernes hablaba con un comerciante de materiales de la construcción y me decía que FV y Ferrum tenían prevista una lista con un 20% de descuentos”.

“Cuando el Estado solo emite genera un efecto dominó. Si no aumenta la masa monetaria, del otro lado se va a encontrar con un sector que no va a vender. Durante mucho tiempo el precio de la nafta no acompañó la inflación. Los argentinos no debemos convalidar los aumentos, luego estará en la habilidad del gobierno para que repercuta en la previsibilidad”, sostuvo en otro segmentos de la entrevistas radial.

No obstante, evaluó: “En seis meses vamos a estar con números muy alentadores en cuanto a los índices de precios. No creo que el aumento del combustible sea lineal en cuanto a la inflación, lo único que se debe evitar es que haya un desfasaje. El litro de combustible a menos de 400 pesos era cómico, los extranjeros nos invadían en las fronteras a secarnos y barrernos las estaciones de servicio, lo que generaba un sistema de cupos”.

“Considero que se viene un buen momento para nuestra industria y va a ayudar a colaborar en la estabilidad de los precios. Hay que ir con un proceso de generar un aumento de los salarios, los cuales deben ser genuinos para mejorar el poder adquisitivo”, apuntó Rodríguez.

Por último, planteó un desafío: “Se tiene que cambiar el chip, la economía la tenemos que manejar nosotros. En esta transición hay que aplicar el ingenio porque si seguimos con el piloto automático será doloroso. Las petroleras se van a mantener alineadas, lo que creo que va a ser positivo es la competencia entre las estaciones de servicio”.