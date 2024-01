El Gobierno suspendió los créditos Anses por la “emergencia pública”

Mediante la resolución 1/2023, publicada el martes en el Boletín Oficial, el gobierno ha dispuesto la “suspensión transitoria” de los créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinados a jubilados y pensionados. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de “contribuir a la preservación del valor y rentabilidad” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La resolución establece de manera explícita: “Suspéndase transitoriamente el otorgamiento de créditos, en el marco del Programa CRÉDITOS ANSES”.

Adicionalmente, se argumenta que la actual inversión en el programa debe ser objeto de una reevaluación. Esta reconsideración se hace necesaria debido al complicado panorama económico del país, donde resulta difícil anticipar el comportamiento del índice inflacionario en los próximos meses, así como la tasa de interés aplicable en el mercado de préstamos personales. Esta medida se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en diversas áreas, incluyendo la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con el propósito de actuar como una “medida preventiva y temporal”, se interrumpe la concesión de financiamiento “hasta tanto se estabilicen las variables económicas y puedan evaluarse las condiciones financieras vigentes”. Es importante señalar que este programa fue anunciado el pasado 1 de noviembre, siendo impulsado por el ex ministro de Economía Sergio Massa y la ex titular de ANSES Fernanda Raverta. Dicho programa permitía a los trabajadores en relación de dependencia solicitar préstamos de hasta $1 millón, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, a ser pagados en plazos de 24, 36 o 48 cuotas. Para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA), el crédito tenía un límite de hasta $600,000, y para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el límite era de hasta $250,000, con una TNA del 29%.

Con información de Infobae