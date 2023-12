El Manchester City de Álvarez y Fluminense se miden en la final

El Manchester City y el Fluminense cumplieron con sus obligaciones y ambos llegaron a la final del Mundial de Clubes que se disputará en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El conjunto europeo no falló y certificó su clasificación tras imponerse por 0-3 al Urawa Reds japonés en las semifinales, mientras que el brasileño hizo lo propio al superar al Al- Ahly egipcio por 2-0.

Los de Pep Guardiola llegan al partido decisivo después de medirse al equipo nipón, quien le planteó un duelo complicado al inicio, pero que no pudo aguantar con el paso de los minutos. El resultado no reflejó los numerosos problemas que el conjunto inglés tuvo para penetrar la defensa. Una muralla sin apenas fisuras que puso a prueba la paciencia de los de Pep Guardiola, que no dejaron en ningún momento de llevar la pelota de un lado a otro del campo en busca de la más mínima grieta en la última línea japonesa.

Los brasileños, con el ex Real Madrid Marcelo como referente del plantel, hicieron lo propio en esa instancia al superar al Al-Ahly por 2-0 con un tanto de John Arias de penal a los 70 y otro de la joven estrella John Kennedy a los 90. Esta victoria le permitirá al ex lateral merengue ir por su quinto título de campeón del mundo de clubes tras haber cosechado cuatro en su paso por la entidad de Madrid. Guardiola, en tanto, irá por el cuarto, después de conseguir los propios con el Barcelona (dos) y el Bayern Munich.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Phil Foden y Jack Grealish; Julián Álvarez.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Mattheus Martinelli; Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso, John Kennedy; Germán Cano.

Fuente: Infobae