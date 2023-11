Un especialista explicó cómo es el modelo de obra pública “a la chilena”

Javier Milei, el presidente electo de los argentinos que asumirá el próximo 10 de diciembre, hizo referencia a la decisión de implementar un modelo de obra pública “a la chilena”. Para saber de qué se trata ese mecanismo que buenos resultados ha dado en el vecino país, La Brújula 24 consultó al profesor Cristian Fuentes, una palabra autorizada para referirse al tema. Este medio ha publicado otras notas referidas a la misma cuestión, teniendo en cuenta la preocupación que se generó en torno de los puestos de trabajo que engloba la obra pública.

“A nosotros no nos gusta mucho hablar de modelo, pero digamos que es una experiencia que se ha hecho también en otros países. Se trata de un modelo de concesiones; esto no es venderle al sector privado obra pública hecha ni licitar obras para que las haga el sector privado. Esto se hace en Chile porque, cuando empezó a pensarse, no había recursos en los años 90′. El país no tenía los recursos para construir la infraestructura necesaria. La infraestructura era antigua y estaba deteriorada”, indicó a “Una buena razón”.

“Lo que se propició fue un modelo de una asociación pública privada. La gran infraestructura que existía en ese momento (rutas, autopistas y otras estructuras de gran magnitud) se concesionaba al sector privado y el Estado se dedicaba a invertir la poca plata que tenía en otros caminos”, precisó en la charla con Leandro Fernández Suñer.

El modelo “a la chilena” también incluyó el desarrollo de obras en aeropuertos.

