Cada vez más sucios

Cajero

Finalmente, y después de varios años, el Banco Nación habilitó nuevamente un cajero automático en la esquina de Alem y Florida. A pesar de que ya estaba instalado hacer unos meses, el sistema quedó en funcionamiento a mitad de la semana pasada.

Cabe recordar que en su momento este cajero se encontraba en la esquina de la estación de servicio YPF, pero por una cuestión relacionada con la petrolera y sus reglamentaciones, se debió quitar.

Desde ese momento el banco intentó buscar el lugar más cercano posible. Primero se especuló con trasladarlo a otro comercio cercano, pero la idea no prosperó. Luego se habló de armarlo en la esquina del Parque de Mayo, pero eso tampoco ocurrió.

Ahora quienes viven en el sector o están de paso, podrán obtener dinero en efectivo o realizar trámites en un cajero automático nuevo, que ya opera sobre Avenida Alem a metros de la esquina.

No obstante, la entidad no deja de mostrar la lentitud que la caracteriza. Transcurrieron más de cinco años del devastador incendio de la sede central ubicada en la manzana fundacional de la ciudad y aún no está reconstruido, cuando se había prometido que la labor solo iba a demandar unos meses. Quizás, deban contratar a una numeróloga.



HCD

Seguramente muchos habrán notado desde hace meses que hay distintos elementos de construcción instalados en calle Estomba, sobre la esquina en la que funciona el Concejo Deliberante. Eso se debe a que en el legislativo local estaban realizando distintos trabajos de mantenimiento, los cuales finalizaron en los últimos días.

Según pudo saber esta sección, consistieron en reparaciones en la cubierta y en paredes interiores, especialmente en las que hubo problemas de filtración de humedad. Hay dos puntuales que estaban muy a la vista.

Una era la que se encuentra rodeando la escalera que lleva a la presidencia (históricamente estuvo siempre descascarada); y la otra, más evidente aún, la que se encuentra detrás de escritorio en el que las autoridades se sientan para presidir cada sesión.

De hecho, la mancha de humedad de esta última siempre quedaba en primer plano en las imágenes de los distintos medios que cubren los encuentros de los ediles.

Además, hubo arreglos menores en puertas, baños, pasillos, y recambio de las redes para que no ingresen las palomas al patio interno. Desde que el Concejo funciona en Sarmiento 12, nunca se había realizado un trabajo integral de esta magnitud.

Y hablando del Concejo, el próximo 30 de octubre se realizará allí una jornada por los 40 años de democracia, a la que se espera asistan los exintendentes y exconcejales de la ciudad.



Homenaje

Desde ahora, el Jardín de Infantes N°952 de Miramar se llama Natty Petrosino. Otro homenaje más que merecido (nunca serán suficientes) para una de las mujeres más extraordinarias en la historia de la ciudad y el país.

Como ocurre habitualmente, la imposición de este nombre tiene el mérito de haber sido elegido por los propios alumnos que concurren a la institución, y que a pesar de su corta edad, entendieron la importancia de la obra de Natty, que actualmente continúa en pie gracias a su hijo Juan y a sus históricos colaboradores.

Recordamos que la inigualable Natty tuvo y tiene un vínculo inalterable con ese barrio de la ciudad.



Ciudadanía

Ya se sabe que en estos últimos meses ha aumentado mucho la cantidad de bahienses que consultan en distintos consulados sobre los trámites necesarios para tener una doble ciudadanía y así poder mudarse, o por lo menos tener la opción de hacerlo, a algún país de Europa, normalmente, el de sus abuelos.

Pues bien, la semana pasada el Consulado General de Italia en Bahía Blanca informó que hubo un cambio en el acceso a los turnos para obtener la ciudadanía por reconstrucción o descendencia. Ya no se podrá ingresar vía web para obtener turnos de lunes a jueves, sino que será un día puntual, una vez por mes.

Por ejemplo, para octubre la fecha fue el pasado viernes 13 desde las 15, hora argentina. Aún no se informó cuál será el día habilitado para el mes de noviembre, pero se hará de forma anticipada en la página de internet oficial de Consulado y en sus redes sociales.

Cabe aclarar que esto no cambia la forma de tramitar los pasaportes.



Censo

Agrupaciones ambientalistas, docentes de la UNS y el Municipio realizaron hace pocos días un censo y limpieza de un kilómetro del arroyo Napostá. De esta forma, pudieron saber con qué ensuciamos los bahienses este curso de agua que en algunos tramos está más que maltratado.

Como se podía esperar, paquetes de galletitas, de snacks y golosinas, como así también bolsas de plástico, son los principales desechos que se encontraron en el cauce en el sector del Parque de Mayo. Es decir, elementos que fácilmente se podrían evitar tirar al arroyo si no fuéramos una sociedad tan sucia.

Según indicaron los encargados de la prensa en la casa de altos estudios, en ese kilómetro intervenido se recolectaron 9.746 residuos con un peso total de 464 kilos, de los cuales más del 76 por ciento eran plásticos (con lo que implica su lenta degradación). Los papeles y cartones hallados un equivalen a un 13,01 por ciento, mientras que los vidrios representan el 5,97 y los metales 2,33.

Concretamente, los plásticos encontrados fueron envoltorios (2.382), bolsas (1.353), fragmentos de nylon (906) y fragmentos de plásticos (834). También se recolectaron pañales, ropa, cubiertas, colillas y paquetes de cigarrillos.

Los residuos recuperables, un total de 264 kilos, fueron trasladados a la Ecoplanta, y los 200 kilos restantes se enviaron al Relleno Sanitario local. De la actividad participaron 49 voluntarios con un promedio de 10 kilos de basura encontrada por cada uno.