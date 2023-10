La Panadería celebra su undécimo aniversario por todo lo alto

El Centro Cultural La Panadería de Bahía Blanca cumple esta sábado su aniversario número once y Alberto Rodríguez, una figura clave en la historia y desarrollo de este espacio cultural emblemático de la ciudad, conversó sobre este aniversario en el programa Cultura Express, que se transmite los martes a las 20 por La Brújula 24.

“Es un placer todo lo que logramos en tan poco tiempo porque instalarnos fue fácil pero sostenernos no fue tan fácil. Niños, adolescentes, adultos, todas las edades han pasado y siguen viniendo a La Pana”, señaló Rodríguez.

En los primeros años, transformar una antigua panadería en un centro cultural vibrante no fue una tarea sencilla. Se necesitó un esfuerzo conjunto para adecuar el espacio, renovar techos, instalaciones de agua, electricidad y gas, y finalmente abrir las puertas en octubre de 2012.

“La sala que era donde se hacía el pan iba a ser nuestra sala de teatro, donde se vendía el pan, ahora íbamos a tener un café cultural. Esa fue la visión a futuro, porque después fueron dos años de hacer cambios, pero bueno en el 2012 llegamos a buen puerto y abrimos las puertas un 13 de octubre del año 2012. Desde ahí en adelante lo más bueno de todo es que Bahía Blanca nos acompañó”, dijo Rodríguez.

Para celebrar el aniversario se realizará una actividad especial el sábado 14 de octubre desde las 18 con entrada libre y gratuita en la calle. Habrá taller de arte para los chicos con una docente, después van a estar Oscar Acol, con una obra para niños y a partir de las 20 comienza El Espejo que es otro espacio cultural que va a venir a hacer danza.

Va a estar la gente de La Nave, Mauro Teiza, Lolo Lorenzo y cierra Lo Luigi que es una orquesta de música, una banda de música de cumbia.

La visión detrás de La Panadería no solo era abrir un espacio cultural, sino también hacer que la comunidad se apropiara de él. Este sentido de pertenencia es fundamental para el éxito continuo del centro y Rodríguez lo destacó: “La gente se ha apropiado y entiende que es parte de un proceso. No hay utilidades aquí; no hay alguien que se está llenando de dinero y que solo nos tiró un espacio. Es una asociación civil donde se trabaja en función de la cultura, para que la cultura tenga un espacio y se pueda disfrutar con alegría”.

Uno de los aspectos más notables de La Panadería es su compromiso con la preservación de la historia del edificio original. A pesar de las renovaciones y transformaciones, el centro ha mantenido elementos que recuerdan su pasado como panadería. Por ejemplo, el horno de barro aún se conserva en la parte trasera del edificio.

Rodríguez adelantó que se está trabajando en una segunda sala para que quienes hacen circo y telas tengan un espacio también.