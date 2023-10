Detectan a Rod Stewart saliendo de una ferretería antes de su show en Buenos Aires

A cinco años de su último show en la Argentina, el cantante británico Rod Stewart se presentó este miércoles 4 de octubre en el estadio GEBA, del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Antes de su gran espectáculo, se lo pudo ver en las calles de Buenos Aires y hasta saliendo de una ferretería.

Lo cierto es que el artista repasó sus más de 50 años de trayectoria a través de este espectáculo que duró un poco más de dos horas y donde tocó sus grandes éxitos como “Every Picture Tells a Story”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “Tonight’s the Night”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs” y muchas más.

Sin dudas se trata de uno de los artistas con mayores ventas en la historia de la música con un aproximado de 250 millones de discos vendidos en todo el mundo. De hecho ha ganado una gran cantidad de los premios más importantes de la industria, y en 2016 se convirtió oficialmente en “Sir Rod Stewart”, tras de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música.

Más allá de su concierto, en el que muchas personas pudieron disfrutar de las mejores canciones del artista británico, también se lo pudo ver caminando por las calles de Buenos Aires. En un video que compartió el usuario @ignaciodeviaje en TikTok, se puede ver a Stewart paseando y sacándose fotos con fanáticos y fanáticas.

Además, al comienzo del mismo se lo puede ver saliendo de una ferretería, momento que se viralizó y causó divertidos comentarios por parte de sus seguidores. “Simple, un argentino más”, “Una super estrella como es este señor.. con una humildad increíble”, y “Es sencillo, nada de custodios. Siendo una estrella de la música camina por bs.as como cualquier otro. Un grande”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Vas paseando por allí y te cruzas Rod Stewart saliendo de una ferretería en Recoleta. Todavía tienen dudas de que este es el mejor país del mundo? pic.twitter.com/CHiMLO6QLK — 🇨​🇴​🇳​🇩​🇪​ el agrotóxico 🧛🏻‍♂️🏴‍☠️ (@DraculaOK) October 5, 2023

Fuente: LB24 / Infocielo.