Células madre: la clave de un nuevo estudio para combatir la diabetes tipo 1

Una nueva investigación podría servir para que las personas con diabetes tipo 1 ya no necesiten tomar insulina. El estudio, aplicado a seis personas con esta afección crónica demostró que una forma experimental con células madre de islotes mejora el control del azúcar en sangre y reduce la necesidad de esta hormona, con tres de esas personas ya no requiriendo de la misma.

De acuerdo a lo reproducido por HealthDay News, esto sería beneficioso debido a que las personas con este tipo de diabetes carecen de células funcionales de los islotes en su páncreas, las cuales producen la hormona insulina, por lo que deben recibirla diariamente a través de inyecciones o una bomba continua para compensar.

Las VX-880l -cuyo fabricante es Veterx Pharmaceuticals, que también financió el estudio- son células de islotes derivadas de células madre que producen insulina y que reemplazan a aquellas disfuncionales en personas con diabetes tipo 1.

“Las células de los islotes tienen el potencial de curar la diabetes, y creo que este estudio es un gran avance en esa dirección”, dijo el autor del estudio, el Dr. Trevor Reichman, quien es director quirúrgico del Programa de Trasplante de Páncreas e Islotes en el Centro de Trasplantes Ajmera de la University Health Network en Toronto, Canadá.

La importancia de la insulina

La insulina es necesaria para ayudar a que el azúcar en la sangre o glucosa entre en las células, donde se utiliza para obtener energía. Cuando el páncreas produce poca o ninguna hormona de este tipo es cuando aparece la diabetes tipo 1.

Al haber escasez de insulina, la glucosa puede acumularse, provocando síntomas como fatiga extrema, visión borrosa, pérdida de peso y confusión. Las células madre pueden multiplicarse exponencialmente y transformarse en diferentes tipos de células.

El estudio

Una vez implantadas, las células utilizadas en VX-880 (que se cultivan en un laboratorio) se transforman en células de los islotes y pueden producir insulina. “Son esencialmente listas para usar, pero sí toman varias semanas para producir antes de la infusión”, explicó Reichman.

En el estudio, las personas tratadas con VX-880 mejoraron su control glucémico, demostrado en la eliminación de las reacciones de bajo nivel de azúcar en la sangre, la mejora del HbA1c (instantánea de los niveles de azúcar en la sangre) y la cantidad de tiempo que sus niveles de azúcar en la sangre estuvieron dentro del rango recomendado en tres meses. Gracias a ello, los pacientes necesitaban menos insulina o ninguna en absoluto.

“El impacto fue realmente un cambio de vida”, dijo Reichman. Y agregó: “Todos estos pacientes tenían diabetes tipo 1 de larga duración y difícil de manejar con complicaciones potencialmente mortales, que incluían una grave hipoglucemia no percibida”. La hipoglucemia no percibida se da cuando una persona no puede detectar si su glucosa en sangre es baja, por lo que no sabe que necesita tratarla.

Si bien en tres meses esto se eliminó en todos los participantes, aún no se sabe cuánto durarán estos efectos: “El paciente con el seguimiento más largo ahora tiene dos años y mantiene la independencia de la insulina”, expresó Reichman. La investigación continúa, ya que el estudio mostró que VX-880 es seguro y no se informaron efectos secundarios graves.

“El objetivo futuro es crear una versión del tratamiento que no requiera terapia inmunosupresora”, agregó el experto, haciendo alusión a que las personas necesitan tomar estos medicamentos para prevenir el rechazo. Por otro lado, el estudio se limita a personas de 18 a 65 años de edad, pero en el futuro, se pueden incluir niños.

Fuente: LB24 / Diario 26.