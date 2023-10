Habilitan solicitud de turnos por internet para el Hospital Penna

El ministerio de Salud de la Provincia puso en marcha una prueba piloto para sacar turnos online y atenderse en hospitales provinciales, entre ellos el Hospital Penna de Bahía Blanca.

Esta iniciativa permite, por el momento, reservar una consulta médica en el centro médico bahiense para las especialidades de Obstetricia, Ginecología y Clínica Médica, todo completamente en línea a través del sitio web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saluddigitalbonaerense/turnos-web/.

En una gacetilla de prensa, el Ministerio detalló que toda persona mayor de 13 años podrá pedir una cita desde la computadora o el celular con un especialista que atienda en más de los 70 hospitales bonaerenses ubicados en 40 municipios de la Provincia; que estarán habilitados en un comienzo. Luego, de manera progresiva, se incorporarán los establecimientos de salud municipales.

El proceso es sencillo, para comenzar hay que validar la identidad con ReNaPer, AFIP o ANSES. Luego, se podrá reservar una o varias citas realizando la búsqueda por partido, institución y especialidad, y una vez adentro aparecerán los turnos disponibles en los establecimientos habilitados.

En ese momento, se podrá seleccionar el turno de acuerdo a las necesidades y confirmar la reserva, el cual podrá visualizarse luego en la sección “Próximos Turnos”. Desde ese sitio también podrán ser cancelados en caso de no poder concurrir por una eventualidad, ya que se recomienda no reservar turnos de no estar segura/o de poder hacerlo.