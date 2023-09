La brecha de ingresos creció levemente en el segundo trimestre

La distribución del ingreso empeoró levemente en el segundo trimestre de 2023, según la comparación interanual, aunque el segmento de más ingresos de la población concentra menor porcentaje del ingreso total, según reveló este jueves el Indec.

En el mismo sentido, la brecha entre la población de menores ingresos y la de mayores ingresos aumentó de 13 a 14 veces, también en la comparación interanual del segundo trimestre. Pasado a cifras, el 10% de la población con mayor ingreso per cápita familiar concentró 30,5% del total del ingreso en el 2° trimestre de 2023, mientras que el 10% de la población con menor ingreso per cápita familiar concentró solo el 1,9% de los ingresos totales.

Otro indicador para medir la brecha de ingresos, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas, fue de 0,417 para el segundo trimestre de 2023, en el mismo trimestre de 2022 el valor fue de 0,414, lo que muestra un leve aumento de la desigualdad en la comparación interanual.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, alcanzó en el período los 87.310 pesos, mientras que la mediana del ingreso per cápita (que divide a esa población en dos mitades) fue de 65.500 pesos, aunque estos números incluyen a población no económicamente activa. Entre quienes sí percibieron algún ingreso (salario o jubilación), el promedio fue de 138.595 pesos.

Fuente: El Destape