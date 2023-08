Guillermo Moreno dijo que “si no bajan el precio de la comida, el Gobierno está listo”

El exsecretario de Comercio Interior y exprecandidato presidencial por Principios y Valores, Guillermo Moreno, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24.

Primero, recordó el encuentro que tuvo con Malena Galmarini. “Tuvimos una reunión con la esposa de –Sergio– Massa, que me cayó muy bien, es una típica exponente de la rama femenina del justicialismo. La conversación fue muy franca y precisa desde mi posición, porque si no se retrotraen los precios esto no tiene solución”.

En esa misma línea, aseguró que “si para el fin de semana que viene los precios no se retrotraen al 11 de agosto, tampoco es que pedimos tanto, esto no se soluciona. Lo que anunciaron es un engañapichanga, no pasa nada”.

“Acá devaluaron y subieron la tasa para juntar monedas para pagar la deuda. Pero la moneda la juntás con el pueblo, no hace falta ser muy economista para darse cuenta”.

A modo de análisis, Moreno recordó que “esto el Peronismo ya lo hizo, es cuestión de política. Ayer por ejemplo bajó el precio de la fruta y la verdura, que es lo más difícil de bajar. Lo digo después de haber sido 7 años y medio secretario de Comercio, bajar la carne es un juego de chicos al lado de eso, medicamentos es más fácil todavía. Para un funcionario no hay lobby que valga”.

Más frases de Guillermo Moreno en el aire de “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24:

“Macri me mandó 13 plomitos, pero eso no es un apriete, es muy gracioso. Si vas a disparar no dispares con cebitas y se terminó la discusión. Una vez vino la embajada norteamericana por el satélite con los chinos, que no era seguro me decían, pero eso es una opinión. Para sacar de encima toda esa pavada hace falta decisión”.

“Un embajador norteamericano vino y amagó a hablarme firme, le dije que no me gustaba el tono y que haría de cuenta que no lo había entendido. Y ahí se terminó, seguimos conversando por medio de Cancillería. Lo recibí de buena voluntad, sin estar obligado, y le dije que siguiéramos por medio de Cancillería. Es así de simple”.

“Las cadenas de supermercados no tienen ninguna importancia, ahí no está el problema. Coto te dice siempre a todo que sí, no hay ningún empresario que no cumple una vez que te da la mano”.

“A Massa le dije que tenía que bajar los precios. Ayer hice un artículo para que quede claro cómo es. Los productos de almacén hay que dividirlos en masivos, selectivos y premium. Nosotros nos ocupamos del masivo. De la carne se divide el cuarto trasero del delantero como hicimos en el 2006”. “Eso se habla con los frigoríficos, todo lo que es cuarto trasero que va a exportación y todo lo que es para el pueblo argentino se les pide que tengan cuidado, y ahí todo se ordena. En general las carnicerías cumplen”.

“Es obvio que tienen que hacer eso, es retrotraer los precios. Yo compartí con –Raúl– Castells cuando fueron los saqueos, en el canal Crónica, y dijo que tenían que volver los alimentos a los comedores, pero se fue de boca ahí”.

“Se llevó los votos bronca un anarcocapitalista y va a ser bravo. Milei es una cosa muy singular, por eso dijo en su discurso triunfal que iba a revolucionar todo, no es amigo de Trump. Es el sumun de la globalización, tiene una escuela teórica, son anarquistas porque no quieren el Estado pero defienden la propiedad privada”.

“Será la primera vez que tenga gobierno esta gente, es un experimento muy extraño, que no tiene nada que ver con extrema derecha. El Peronismo fue un hecho singular en la historia política y ahora vamos a tener otro”.

“Si bajan el precio de la comida capaz haya opción, si no lo hace este Gobierno está listo”

“-Milei– es un pibe honesto, yo he debatido mucho con él, piensa que el conocimiento deviene de la teoría. Es como Guzmán, que decían que era experto en negociación de deuda y nunca había firmado un cheque. Son los que están enamorados de la teoría”.

“Nosotros, los hombres prácticos, decimos que el conocimiento te lo da la realidad. Y cuando la realidad no se ajuste a toda su teoría va a tener dos alternativas, cambiar o deprimirse. Osea que rápidamente se va a deprimir, no se va a levantar a la mañana”