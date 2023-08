Milei reconoció que piensa en un plebiscito para anular el aborto

En una entrevista con Alejandro Fantino, el candidato más votado en las Paso, Javier Milei, ratificó esta noche su oposición a la despenalización del aborto, que es ley en la Argentina y anunció que, si es electo presidente, podría lanzar un plebiscito para que la gente opine si quiere esa ley. Si el resultado es desvaforable para la norma, irá por su eliminación.

“¿Cómo puede ser un derecho ganado poder matar a otros seres humanos?”, se preguntó el candidato, quien se declara militante del movimiento “Pañuelo Celeste”, que defiende la vida desde la concepción.

Milei afirmó que su posición no es simplemente filosófica, sino que también se respalda en hechos biológicos. Según él, la vida comienza en el momento de la fecundación, y señaló que durante las primeras etapas de desarrollo en el vientre materno, el embrión ya es un ser humano en proceso de evolución. “No es un derecho ganado, o sea, entonces mañana, no te gusta determinado grupo, y entonces votan matar ese grupo y vos me vas a decir que eso es un derecho ganado”, argumentó Milei.

Milei también hizo referencia a la historia de Sodoma y Gomorra, que narra La Biblia, donde algunas prácticas eran aceptadas, como el robo, pero que finalmente condujeron a la decadencia de la sociedad. Utilizando este ejemplo, el candidato destacó la importancia de construir sobre principios morales y correctos para evitar resultados perjudiciales.

El aborto en la Argentina

La legalización del aborto (mediante el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo) hasta la semana 14 de gestación fue convertida en ley por el Senado argentino, en 2020, por 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, en una sesión que se extendió durante 12 horas.

La norma permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Este plazo no regirá cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo.

A su vez, la iniciativa habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse.

Fuente: LB24 / Cronista.