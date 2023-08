El sol asoma el sábado y tiende a ocultarse el domingo

Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24, confió que la tarde de este sábado seguirá con cambios en la nubosidad, con mayoría de presencia de sol.

“Viene bastante tranquilo el panorama, más allá de la nubosidad que está dando vueltas”, dijo el profesional en “Una buena razón”.

En cuanto a la temperatura, De Benedictis explicó que la temperatura máxima en Bahía rondará los 15 o 16 grados en el transcurso de la tarde. “El viento del noreste no se termina de establecer del norte y eso hace que la temperatura suba de forma más lenta”, precisó.

Sobre lo que se espera para este domingo, el meteorólogo resaltó que no se esperan los vaivenes en la nubosidad que sí se dan hoy. El cielo estará mayormente cubierto de nubes y los umbrales de temperatura no serán muy distintos a los del sábado. Para el cierre del fin de semana no se descarta el aumento del viento.