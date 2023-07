Se jugó la cuarta fecha del Clausura del hockey local

Este fin de semana se disputó la cuarta fecha del torneo Clausura de Damas de la

Asociación Bahiense de Hockey.

Resultados:

COPA DE ORO

Universitario A 3 (Marina Cappa, Agustina Lertora y Martina Estevez) – Sportiva A 1

(Agustina Etulain)

El Nacional A 3 (Bianca Harguindeguy, Pilar García Martinez y Paz Aispuro) – Villa

Mitre 0

Pacifico A 2 (Julieta Errazu y Milagros Agesta) – Monte Hermoso 2 (Sabrina Martinez

x2). Punto bonus mara Monte Hermoso, victoria 3-2 en shoot out.

Libre: Independiente

Posiciones: 1º Universitario A, 10 puntos; 2º El Nacional A y Pacìfico A, 7; 4º Sportiva

A, 6; 5º Monte Hermoso, 4; 6º Independiente, 2; 7º Villa Mitre, 0.

COPA DE PLATA

Tiro Federal 1 (Valentina Artacoz) – Universitario 1 (Manuela Hernando). Punto bonus

para Tiro Federal, victoria 2-1 en shoot out.

Puerto Belgrano A 1 (Milena Presti) – S. Sportiva B 2 (Agostina Mazzuchelli y Camila

Dominguez)

Argentino 2 (Lucia Martinez y Candela Riffo) – El Nacional B 1 (Rocio Luciani)

Posiciones: 1º Argentino y El Nacional B, 9 puntos; 3º S. Sportiva B 7; 4º El Nacional B

7; 5º Universitario B 4; 6º Puerto Belgrano A 1.

COPA DE BRONCE

Palihue 1 (Josefina Ibarra) – Unión 1 (Sofía Leon). Punto bonus para Palihue, victoria

2 a 1 en shoot out.

Universitario C 3 (Eugenia Arroquy, Cynthia Atela y Delfina Rebolledo) – Sporting 0

Pacifico B 8 (Nicole Parra x2, Florencia Suarez, Micaela Martinez, Antonella Bonifazi,

Barbara Pezzella, Mailen Sanchez y Luz Suarez) – Puerto Belgrano B 0

Posiciones: 1º Pacífico B 11 puntos; 2º Universitario C 10; 3º Palihue y Sporting 5; 5º

Uniòn 4; 6º Puerto Belgrano B 0.

PRÓXIMA FECHA (5º) – 5 de agosto. Los próximos dos fines de semana no habrá

actividad por el receso invernal.

COPA DE ORO: S. Sportiva A vs Pacífico, Monte Hermoso vs El Nacional A, Villa

Mitre vs Independiente. Libre: Universitario A;

COPA DE PLATA: El Nacional B vs Puerto Belgrano A, Universitario B vs Argentino, S.

Sportiva B vs Tiro Federal;

COPA DE BRONCE: Puerto Belgrano B vs Palihue, Sporting vs Pacìfico B, Unión vs

Pacífico B.