La columna de la Ubfal: Nacho Viale cumple el sueño de la China Suárez

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro de “Hora Pico”.

“Nacho Viale y China Suárez fueron pareja hace algunos años y quedaron amigos, incluso pese a que a Marcela Tinayre ella no le caía bien. Él le cumplió un sueño a su ex, al proponerle socios estratégicos en el desarrollo y promoción de su nuevo material musical. Cabe recordar que la actriz, entre otros temas, interpretó tiempo atrás el tema ‘Trátame Suavemente’ de Soda Stereo”.

“Anoche fui a ver a Roberto Moldavsky, lo que me he divertido, más allá de que algún monólogo ya lo había escuchado pero realmente es fabuloso, dialogó con la gente y terminé llorando de la risa. No había ni una sola butaca libre y en la calle Corrientes había cola en las pizzerías. Todo sabemos de la crisis que se está viviendo, pero uno llega ahí y no entiende nada”.

“Graciela Alfano subió un video donde se la ve bailando. Cabe recordar que tuvo dos cuadros de cáncer, luego de ser abuela, por suerte le quitaron el riñón por laparoscopía y también fue operada por un cuadro similar en la tiroides. Tiene 70 años y se mantiene divina, porque también superó semanas atrás un cuadro de Covid, evidentemente su genética es privilegiada”.