Lautaro tras perder la final de Champions: “La decepción es grande”

Lautaro Martínez, el primer bahiense en jugar esta clase de finales, tenía la ilusión de quedarse con la Champions League, pocos meses después de haber ganador la tercera estrella con la Selección.

Fue derrota 1 a 0 ante Manchester City en Turquía y el llanto de Lautaro llegó a lo más profundo de los corazones de los argentinos y también de los italianos hinchas del Inter.

El mensaje de Lautaro:

“Duele, mucho. La decepción de no traer la copa a casa es grande.

Hemos hecho todo lo posible para poder darles esta alegría, especialmente a ustedes, fans que siempre están a nuestro lado.

Estoy muy orgulloso de este equipo, porque a pesar de las dificultades y los momentos negativos de esta temporada siempre hemos seguido trabajando intensamente y en silencio para lograr nuestros objetivos y llevar al Inter lo más alto posible a donde se merece estar, como enseñó su gran historia.

Se los garantizo, nos esforzamos mucho.

Volveremos más fuertes.

Gracias chicos

Gracias staff técnico

Gracias fans

Gracias Inter”.

El surgido en Liniers, ni bien terminó el partido de la Champions, e indicó por qué no estará presente en la gira de la Selección por Asia. Además se refirió a la lesión en el tobillo que lo viene aquejando desde el segundo semestre del año pasado y lo excluyó de la Fecha FIFA venidera: “Estoy bien. Sufrí mucho los primeros seis del campeonato, el Mundial también, ese descanso post Mundial me hizo bien, y ahora prácticamente estoy recuperado. Hablé con Scaloni, me dijo que descansara, porque tuve la posibilidad de estar bien físicamente y jugar todos los partidos de la temporada, así que el descanso también a veces viene bien, y hoy lo necesito más que nunca por el tema del tobillo, que está golpeado“.

Los números de Lautaro Martínez en Inter esta temporada