Gastón Mazzacane dominó una polémica clasificación del TC en Rafaela

Gastón Mazzacane ganó la 7ª clasificación que el Turismo Carretera disputó este sábado en el autódromo de Rafaela. El piloto del Coiro Dole Racing sumó su 8ª pole position en la “máxima”. Mientras que Santiago Mangoni le dio el 1-2 a Chevrolet en el estreno del retoque reglamentario para la marca. Valentín Aguirre (Dodge) cerró el top 3 de una tanda muy polémica.

Como suele ocurrir cada vez que el TC clasifica en el “óvalo” –un circuito donde la succión es clave para conseguir un buen registro- la mayoría de los pilotos jugó al límite a la hora de salir a pista para no favorecer a sus rivales. Esto generó situaciones grotescas en alguno de los 4 grupos que salieron a pista.

En el primero, por ejemplo, hubo 7 autos que salieron de sus boxes a menos de 2 minutos del cierre de la tanda y quedaron atascados sobre la salida de la calle de boxes. Pero las situaciones más polémicas se vieron en el grupo de los primeros del ranking. Ya que muchos optaron por dejar pasar 6 de los 8 minutos que dura la tanda y cuando salieron a pista se quedaron sin tiempo para cerrar una vuelta.

Entre ellos el campeón Manu Urcera (Torino), los compañeros del ACRA, Juan Cruz Benvenuti y Marcos Landa, ambos representantes del Toro, Mariano Werner (Ford), Julián Santero (Ford), Leonel Pernía (Torino) y Juanto Catalán Magni (Ford) ya que, según lo que habían determinado los comisarios deportivos, abrieron vuelta cuando el cronómetro estaba en 0.

Aunque finalmente, y luego de realizar los reclamos ante los CD, todos ellos fueron reclasificados. Los únicos que quedaron sin tiempo fueron Ayrton Londero y Gastón Ferrante, integrantes del primer grupo de clasificación.

En este contexto, los 3 primeros de la clasificación optaron por no seguir la estrategia que eligieron gran parte de los equipos y decidieron girar sin buscar la succión. De este modo, Mazzacane sumó su 1ª pole position de la temporada (la 2ª al hilo para Chevrolet). “Gané el sábado y estoy feliz. Es tremendo el trabajo que hizo el equipo para este fin de semana”, dijo el Rayo.

“No especulé nada. Aprendí del año pasado cuando tenía un gran auto y por quedarme a esperar en boxes tapé a un rival en pista y me sancionaron. Esta vez no quise esperar nada. Me quedo contento porque salí solo, no usé succión y tuve una muy buena vuelta. Eso me genera muchas expectativas para pelear mañana”, aseguró Mangoni que quedó a solo 0s013 del poleman y cerró el 1-2 de Chevrolet que desde esta fecha tiene los difusores del carburador 6 milímetros más grandes.

Por su parte, Aguirre, que había sido uno de los protagonistas en los entrenamientos previos, cerró su mejor resultado parcial del año con el Dodge del JP Carrera gracias a “un gran trabajo que hizo todo el equipo en el taller que pudimos plasmarlo en esta clasificación”, aseguró el arrecifeño.

Matías Rossi (Toyota Camry) que afrontó esta fecha con un motor que le alquilaron a Claudio Garófalo debido a que el suyo se rompió durante una prueba en el rolo, volvió a los puestos de vanguardia y finalizó 4º a 0s144 de Mazzacane. Werner, que tuvo un problema en el motor en el 2° entrenamiento, quedó 5º como el mejor usuario de Ford. Jonatan Castellano, líder del torneo con el Dodge, quedó 11º. Mientras que Landa, en el 7º puesto, fue el mejor de Torino.

El piloto de Rivera, Germán Todino, quedó en el 25° lugar a bordo del Dodge, a 1.037. Y el de Pigüé, Sergio Alaux (Chevrolet) finalizó a 1.520, en el 38° puesto.

Clasificación TC – Rafaela – 7ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Mazzacane, G. Ch 01;26.669 2 Mangoni, S. Ch 0.013 3 Aguirre, V. D 0.021 4 Rossi, M. Ty 0.144 5 Werner, M. F 0.287 6 Bonelli, N. F 0.358 7 Landa, M. T 0.372 8 Ledesma, C. Ch 0.382 9 Trucco, J. M. D 0.430 10 Ciantini, D. Ch 0.517 11 Castellano, J. D 0.627 12 Candela, K. T 0.638 13 Urcera, J. M. T 0.641 14 Trosset, N. F 0.687 15 Pernía, L. F 0.702 16 Santero, J. F 0.711 17 Sotro, L. F 0.712 18 Ponce De León, G. F 0.734 19 Spataro, E. F 0.739 20 Ardusso, F. Ch 0.771 21 Catalán Magni, J. T. F 0.783 22 Jakos, A. Ty 0.784 23 Craparo, E. D 0.940 24 Lambiris, M. F 1.003 25 Todino, G. D 1.037 26 Vázquez, M. D 1.038 27 Ruggiero, A. F 1.076 28 De Benedictis J. B. F 1.088 29 Agrelo, M. D 1.119 30 Rodríguez, M. T 1.203 31 Quijada, M. D 1.241 32 Gini, E. T 1.249 33 Risatti, R. Ch 1.271 34 Álvarez, S. D 1.279 35 Iribarne, Federico D 1.327 36 Micheloud, G. D 1.331 37 Benvenuti, J. C. T 1.365 38 Alaux, S. Ch 1.520 39 Fontana, N. T 1.565 40 Krujoski, H. D 1.577 41 Okulovich, C. T 1.905 42 Fritzler, O. F 1.945 43 Carinelli, A. D 2.036 44 Jalaf, M. F 2.083 45 Serrano, M. Ch 2.146 46 De Carlo, D. Ch 2.181 47 Garbelino, J. D 2.945 48 Londero, A. T ST 49 Ferrante, G. T ST 50 Della Motta, F. D ST

Fuente: LB24 / Solo TC.