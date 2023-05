Reapareció Jorge Rial y contó el dramático momento que vivió en Colombia

Jorge Rial hizo una sorpresiva aparición este lunes en Radio 10, luego de haber experimentado un infarto el pasado 29 de abril. Durante su visita al programa “Argenzuela”, compartió emotivas palabras con sus compañeros, expresando su agradecimiento y disculpándose por su voz afectada debido a las secuelas del episodio médico.

Rial no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a los difíciles momentos que atravesaron en Colombia hace 20 días, donde se encontraba cuando ocurrió el incidente. Aún tratando de asimilar lo sucedido, describió la situación extrema que vivió, algo que jamás imaginó que le sucedería.

“Lo primero que experimenté fue el impacto en mi cuerpo. Actualmente estoy en las primeras etapas de recuperación, saliendo a caminar para fortalecerme físicamente. Pero después llegó el impacto a nivel emocional, que destrozó mi mente en mil pedazos. Nadie está preparado para enfrentarse a la muerte. Literalmente, eso fue lo que me sucedió: en mi hoja clínica se describe como ‘muerte súbita’. Durante aproximadamente 10 minutos, intentaron reanimarme con tres descargas eléctricas. Fui golpeado literalmente para poder sobrevivir”, relató con detalle los dramáticos momentos vividos en la Clínica del Country en Bogotá.

En medio de la intensidad de su relato, Rial no pudo evitar destacar la figura de Omar, un enfermero que se aferró a su vida negándose a dejarlo partir. Aún conmocionado, el conductor reconoció que le cuesta asimilar todo lo sucedido, sintiéndose afortunado de haber salido adelante.

Cuando se le consultó sobre cómo llegó a ser internado, Rial compartió que aquel sábado en la mañana, desde que se despertó, presentía algo inusual. “Experimenté un dolor agudo y, media hora después, llamé al servicio de atención médica para solicitar ayuda. Luego me dirigí a la clínica. Soy una persona terca, pero sentí que algo grave estaba por ocurrir”, admitió. Posteriormente, los médicos le informaron la noticia que temía: estaba sufriendo un infarto y necesitaba que se le colocara un stent.

Tras recibir el diagnóstico, Jorge recordó que de inmediato compartió los números de teléfono de sus hijas, Rocío y Morena, así como el de su médico, Guillermo Capuya, para que fueran informados sobre su situación. “Permanecí sedado y dormido durante 14 horas… No fue un coma inducido. Me tuvieron que sedar intensamente porque no lograban estabilizarme. Técnicamente, lo que experimenté fue un paro cardíaco con muerte súbita”, afirmó con convicción.

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando describió cómo se siente la muerte. “Quiero decirles algo: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás atrás, pero quiero decirles a todos que es un momento glorioso, cálido, hermoso. Te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”, dijo.

