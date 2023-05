El drama de un jubilado: el alto costo de la garrafa lo deja sin gas y sin comida

Roberto es un bahiense de 69 años. Trabajó toda su vida y hoy cobra 41 mil pesos de jubilación, por lo que hay muchas cosas que le resultan inalcanzables. La garrafa, un claro ejemplo.

Temprano, el hombre dejó un mensaje en el contestador de La Brújula 24 alertando sobre el elevado costo del envase de gas. “Quería saber por qué la garrafa está $1950 y a nosotros nos dan una tarjeta celeste de $1860, que no nos alcanza. Yo hace 5 días que no como, salvo lo que me da un amigo”.

Luego, en contacto con el periodista Germán Sasso, agregó: “Yo no quiero plata, no quiero nada, solamente que a los pobres jubilados nos atiendan como corresponde, hemos laburado tanto y nos tratan como basura”.

“Ahora estoy sin garrafa, pero recién vino la gente de la verdulería y me trajo algo de mercadería. Yo cobro el 10 y me las arreglo, pero quería que supieran de lo que sale la garrafa. La pagué 800 pesos en diciembre y ahora sale casi 2 mil”, añadió indignado.

“No pido plata, no lo hago por interés. Quiero que el Gobierno haga algo, que el Intendente haga algo, él cobra 3 millones de pesos y nosotros seguimos igual. La garrafa me dura 5 meses, la hago durar bastante”, argumentó.