Feroz ataque de limpiavidrios cerca de la terminal de micros: “La sacamos barata”

El fútbol es una de las pasiones más grandes de los argentinos, pero también puede ser motivo de violencia y peligro. Este fue el caso de Gabriel, un padre de familia que vivió una situación de violencia el domingo pasado mientras se dirigía en auto con sus dos hijos a presenciar un partido.

En su camino, se encontraron con un grupo de delincuentes que se dedican a limpiar vidrios y que son hinchas de Villa Mitre. Estos individuos notaron en la camiseta de uno de los hijos de Gabriel el logo de Olimpo, el tradicional equipo rival, y sin mediar palabra, lo sacaron del auto y lo amenazaron con un cuchillo.

Gabriel intentó intervenir para detener la pelea, pero en lugar de eso, recibió dos botellazos en la cabeza y en un brazo. A pesar de que pudo escapar, el hombre sufrió un puntazo que lo lastimó en el costado del cuerpo.

“Por suerte no pasó a mayores pero casi no cuento el cuento”, se sinceró en la charla con “Nunca es tarde”, programa de La Brújula 24. “Me pasó a mí como le podría haber pasado a una señora o a un señor. Yo la saqué barata, pero otro capaz que no. A mi hijo mayor le terminan sacando la camiseta y a mí me pegan por todos lados hasta que me subo a la camioneta y salimos. Hice tres cuadras, sentí algo caliente al costado del cuerpo y era el chorro de sangre”, agregó.

Sobre los agresores, dijo el entrevistado que “los conozco a todos”. “Me tiene mal lo que vivieron mis hijos. Soy un tipo normal, no soy hincha de ningún equipo y me gusta el fútbol como a cualquier argentino. Iba a disfrutar de un partido y una tarde con mis hijos y casi no cuento el cuento”, se lamentó.