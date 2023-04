“Este no es un gobierno que se quiera enfrentar con las mafias”

La exgobernadora y precandidata a presidenta María Eugenia Vidal vino hoy a Bahía Blanca. Y en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24, en el aire del programa “Hora Pico”, habló de todo. Acompañado por Héctor Gay y Nidia Moirano en primera instancia, Vidal dejó la puerta abierta para que haya PASO en la ciudad y que el candidato a jefe comunal surja entre todos los aspirantes a partir del voto popular. “Hay equipo y en ese equipo está Nidia Moirano, que está trabajando con Cristian Ritondo, quien aspiramos que sea el próximo gobernador bonaerense”, indicó.

Primero, comentó que “en tiempos difíciles es cuando más hay que estar y hoy los argentinos están muy preocupados por lo que está pasando, los comerciantes con los que estuve hablando en la peatonal esta mañana, los emprendedores, todos. Ahora voy a ver dos emprendedores gastronómicos en Bahía, luego a la tarde voy a estar en una industria metalúrgica. Creo que en momentos de dificultades cuanto más cerca tenemos que estar”.

Además, respecto de su aspiración a la presidencia, dijo que “lo voy a definir en las próximas semanas, estoy tomando un tiempo de reflexión, es una responsabilidad muy grande. Y también, la verdad, no siento mucho apuro porque siento que hoy los argentinos no están preocupados, no solo por qué voy a hacer yo, sino en general por las candidaturas, los cargos”.

“Sus ocupaciones y sus preocupaciones son más urgentes, como me contaba una comerciante recién, tienen que ver con cuándo va a poder reponer su mercadería y si va a poder recuperar lo que vendió. Por el que va a ir hoy al supermercado y sabe que va a encontrar los precios más altos y va a tener que dejar cosas en la góndola, por el que tiene que renovar un contrato de alquiler y va a tener un aumento del 100%, esas son las cosas que no nos dejan dormir”, sostuvo Vidal. Y añadió en ese mismo sentido que “los cargos, las candidaturas, son más una discusión de políticos y entre políticos”.

Más de Vidal en La Brújula 24

Alberto Fernández y la no relección

“Creo que fue el reconocimiento del fracaso de su gobierno. Puede renunciar a su reelección, pero lo que no puede renunciar es a ejercer el gobierno los ocho meses que quedan. Es mucho tiempo para decirle a los argentinos que tienen que esperar a que llegue un nuevo gobierno para que las cosas cambien”.

“Hay medidas urgentes de seguridad en lugares como Rosario, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán. Y es importante resolverlas ahora”.

“Hay cuestiones como la de los alquileres, que requieren tratamiento ya, no se puede esperar. Y eso es gobernar y tomar decisiones todos los días frente a lo que de verdad angustia a los argentinos. No se puede actuar como expresidente con problemas tan urgentes”.

Candidatos en Bahía

“Habrá que ver cuántos tienen la vocación de presentarse, Héctor ya ha dicho que no quiere ir a una reelección y siendo así me parece que lo mejor es que compitan en una PASO como como vamos a hacer si competimos a nivel nacional”.

Avace del narcotráfico

“Es la evidencia de que la política que llevamos adelante con Cristian Ritondo se abandonó. Que la pelea contra el narcotráfico dejó de darse. Y cuando el Estado no pelea contra el narcotráfico, el narcotráfico avanza, no es que se mantiene igual. Avanza y empeora. Y por lo tanto, empeoran los delitos”.

“El delito no es algo que no puede decidir dejar de combatir, porque cuando deja de hacerlo empeora. Y eso es lo que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Y por eso nuestros hijos, hoy, están mucho más expuestos que antes. Porque este es el gobierno que liberó los 2.500 presos, que reincorporó 400 policías corruptos donde hay mensajes pro-consumo de estupefacientes”.

“Es es un gobierno que no se preocupa por la seguridad, por eso tiene los problemas que tiene, por eso tuvo una rebelión policial, por eso hay muertos en los espectáculos deportivos. El primero que tuvo en esta ciudad después de que nosotros habíamos jugado con público local y visitante doscientos cincuenta partidos sin que las barras entraran a la cancha”.

“Yo recuerdo la tarea de Germán -Sasso-, la tarea de Emanuel, de tanta gente de La Brújula 24 que le puso siempre el cuerpo. Pero a esto hay que poner el cuerpo y la decisión. Y este no es un gobierno que se quiera enfrentar con las mafias”.

