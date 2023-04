Liberaron al humorista “Cacho” Garay tras ser detenido por violencia de género

El humorista Juan “Cacho” Garay fue liberado este jueves luego de haber sido detenido en una comisaría de la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en el marco de una causa en la que su esposa lo denunció por violencia de género.

La Justicia de Mendoza, además, le dictó una exclusión del hogar y un embargo por un millón de pesos, tras acusarlo de hechos violentos en el seno del hogar y tenencia ilegal de armas de fuego.

Ese último aspecto de la imputación se relaciona con las cinco armas de fuego que se secuestraron durante un allanamiento a su domicilio, de la misma localidad.

La esposa del humorista, Verónica Bracamonte, lo denunció, en primera instancia, por un episodio de violencia ocurrido en un hotel de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz el último fin de semana.

Según detallaron fuentes policiales, entre las armas secuestradas se encuentran un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Por su parte, el abogado de Garay, que había solicitado la recuperación de la libertad del humorista, afirmó: “Se ofrecieron las garantías necesarias y una fianza a los fines de que el fiscal tenga el aseguramiento del imputado en el proceso”.

A su vez, comentó que “en lo que se refiere al delito de lesiones, que lo que determinaría la violencia física, es muy importante probar ese tipo de hechos para que se configure el delito”.

Y continuó: “En este caso, por medio de las pericias médicas y de cuerpo médico forense, se constatan las lesiones; en el expediente no existe ningún tipo de pruebas que acredite ese hecho”.

Por otro lado, en lo que se refiere a la violencia económica, el abogado del artista dijo: “El mismo día que la señora Verónica Macias interpone la denuncia a Garay, fue cuando él regresa de Córdoba a Mendoza. En ese momento, ella tenía todo pago hotel cinco estrellas, la comida, la noche y el pasaje. Ella le pide que le deje dinero y él le hace una transferencia bancaria por 40 mil pesos”.

En las últimas horas, se conocieron pericias psicológicas a la mujer, en las que se reveló que “se encuentra con conciencia lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio”, de acuerdo con el informe que trascendió a la prensa.

No obstante, se remarca que Garay “le ha impuesto conductas a la examinada que han tenido el efecto de provocar restricción de sus espacios de libertad y de la participación social”, según el informe.

Por otro lado, el abogado de la mujer aseguró que, durante 13 años de pareja con Garay, sufrió episodios de “violencia física, económica y sexual”.

El letrado indicó, además, que Bracamonte, tras el último episodio, tuvo que pedir asilo en un refugio para mujeres víctimas de hechos violentos, ya que Garay le impidió volver a la vivienda que compartían.

“Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien y es un proceso esto, pero voy a hablar. Quiero hablar para que se sepa la verdad”, sostuvo la denunciante.

Garay, de 68 años, antes de ser aprehendido, aseguró en su cuenta oficial de Facebook que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo y gracias a Dios, porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la imagen con la que acompañó el posteo, incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y, cuando lo hacen, sólo se dicen maravillas”.

La denuncia fue radicada por la mujer el pasado domingo por un hecho ocurrido el sábado en el Hotel Eleton.

En días pasados, el abogado de la esposa de Garay dialogó con el programa “Intrusos” (América) y contó que su clienta se encuentra actualmente en un refugio para mujeres, ya que el artista se niega a dejar la casa que compartían en Mendoza.

“Ella está en un refugio, sin comunicación con nadie. La dirección no la puede brindar. Ya pasaron 18 horas y todavía no logra que excluyan al agresor de la vivienda del matrimonio, porque ellos hasta la fecha están casados”, aseveró el letrado.

“El agresor tiene que ser excluido del hogar y eso no se está cumpliendo. Ella económicamente está desamparada, físicamente no puede ingresar a su hogar y psicológicamente no puede hablar”, explicó el abogado, al tiempo que indicó que su clienta “había sufrido violencia física, económica y sexual”.

“Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien y es un proceso esto, pero voy a hablar. Quiero hablar para que se sepa la verdad”, dijo Verónica en un audio enviado al programa de televisión.

