No quiso pagar por el arreglo de la heladera y “se la tiraron por la cabeza”

Marcela Lezica está conmocionada. Todavía convaleciente, y muy dolorida por lo ocurrido. Según dice, fue víctima del brutal accionar de una empresa dedicada al servicio técnico de heladeras, la cual funciona en calle Malvinas al 1300.

En concreto, la mujer le contó al móvil de LA BRÚJULA 24 que hacia fines de la semana pasada fue atacada por el fletero de esa firma, que fue a devolverle su electrodoméstico, al que ella se había negado a reparar por considerar excesivo el precio.

El dato a tener en cuenta es que desde la propia compañía ofrecen el presupuesto gratis.

“Todavía tengo los nervios y el susto, pero ahora estoy bien”, relató la damnificada en el comienzo de la entrevista. Y contó, a modo de detalle: “El 2 de marzo llamé a ‘Heladeras Bahía’ y pedí presupuesto. Me dijeron que la llevaban y si lo aceptaba, no me cobraban el flete”.

Marcela hizo una grave denuncia en el aire de La Brújula 24.

“Me llamaron a los dos días, pero me pasaron una cifra que yo no puedo pagar. El diagnóstico era que había que cambiar un motor y me salía $67.700”.

“No me servía arreglarla, el hombre me tuvo 40 minutos en el teléfono acusándome de que estaba abusando de su tiempo, que cuánto pensaba que me iba a salir un arreglo. Hasta que le estaba robando información para mi beneficio”, expuso indignada.

Y luego, señaló, vendría lo peor. Porque de acuerdo a su exposición, hubo una agresión física. “Cuando terminé la conversación, hice una reseña en Google de que me habían tratado muy mal. Unas horas después me cayó un mensaje para que lo borre, porque sino no me iban a devolver la heladera, al estilo mafioso. Les dije que eso era un delito, pero me siguieron amenazando, de hecho me dijeron que me iban a sacar todo lo que tenga”.

La heladera en el suelo y su pierma aún marcada por el golpe.

“La heladera me la retuvieron un mes, yo fui a la OMIC pero no pudieron hacer nada. Terminé sacando el mensaje, y me la llevaron. Cuando vino el fletero, le dije que la iba a probar para ver si pagaba el flete o no. ahí este hombre se puso muy nervioso, y me dijo que me iban a sacar todo, que era una empresa de abogados”.

“No la alcancé a enchufar porque este hombre me la tiró encima, le arrancó los cables de atrás, la reja esa que tiene, por eso estoy en el estado que estoy, viviendo perseguida”, argumentó. Y cerró: “Intenté agarrarla para que no se la lleve y en ese movimiento me la tiró encima. Me empujó con heladera y cayó sobre mi pierna”.