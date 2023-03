Directivos decidieron que una víctima de bullying tuviera su pupitre fuera del aula

Lucía es mamá de una alumna de la EP N° 2 “Don José de San Martín” de Saldungaray. En las últimas horas la mujer realizó una publicación en redes sociales que generó un revuelo en esa localidad del distrito de Tornquist, ya que denunció una polémica decisión tomada por autoridades del establecimiento a partir de un posible caso de bullying en perjuicio de su hija. Lucía hizo público su malestar y acompañó el relato con una fotografía que demuestra lo que plantea. Colegas de Radio Reflejos fueron los primeros en conocer el caso, que naturalmente generó infinidad de comentarios en momentos que tanto se habla de los cuidados a tener para evitar casos de bullying.

“Mi hija es muy pegota a mí desde siempre. Cuando cursó el Maternal, pasó por todas las salitas del jardín de infantes hasta llegar a primer año. Jamás lloró tanto para ingresar a una institución como hoy en día lo está haciendo. Les cuento que ingresó re bien y feliz tres días seguidos, hasta que de un día a otro ya no quiere ingresar al colegio; dice que tres amigas la pelean y hasta la han pellizcado. Yo no voy a dejar a mi hija de prepo en un lugar donde no quiere. La señora directora le sacó la mesita afuera del aula para que realice las tareas como debe ser. Está perfecto, yo entiendo y sé que mi hija tiene que ir a estudiar, pero me pareció un acto horrible ya que mi nena dice que la discriminan en el colegio y ahora que la directora le saque el banco afuera, me pareció muchísimo. Sentí que la estaban haciendo a un lado, tanto que pareciera que la que se portara mal o la que pelea es ella, y no sus compañeras. ¿Para qué reciben a tantos niños en un solo aula si no pueden atenderlos?”, se preguntó.

“Hoy estuve con mi nena toda la mañana, se acercan seños de distintos aulas y le hablan, pero a mí me parece que tendría que haber alguien para esos momentos en especial, que los acompañe y ayude. No me parece bien que una directora o personas del equipo, le digan a la nena ‘mirá qué papelón estás haciendo; tus amigos te están viendo; ya sos grande para llorar, es un berrinche’. Mañana (por hoy) se va a cumplir una semana de que mi nena no quiere saber absolutamente nada y lo único que escucho decir es ‘¿pasás tiempo con tu hija?’ Obvio, señora; ¡me dedico a ellos y soy completamente presente para ellos! Hago público esto para que de una vez por todas le enseñen a sus hijos a no hacer bullying. Mi hija será mamera como dicen las seños, pero esto me sobrepasó. No me pareció justo. Ella lo sufre y yo lo estoy sufriendo junto a ella”, explicó.

Captura de la publicación que hizo la denunciante, con el relato de lo ocurrido, junto con fotos y videos.

Desde la redacción de La Brújula 24 se tomó contacto con la denunciante, quien aclaró que luego de su publicación en el Facebook tuvo una “inmediata” respuesta de los responsables distritales de Educación, quedando a la espera de una solución total y definitiva para la situación planteada.