La interna barra no para: “Acá si tenés plata y falopa tapás todo”

Jésica Vázquez es la mujer que amenazó a una testigo del incendio de la casa de “Tony” Ruíz. La misma es allegada a uno de los detenidos por ese hecho. Tiene que ver con el enfrentamiento entre las facciones de la barrabrava de Villa Mitre.

El audio en cuestión fue difundido en las últimas horas por la redacción de La Brújula 24. En el mismo, la interlocutora le manifiesta a otra mujer que “te van a romper todos los huesos”.

Ahora, ella quiso dar su versión de los hechos y tuvo su derecho a réplica. En el mismo le apuntó con dureza a quien la denunció penalmente, llamada Adriana Carranza. “Es una vecina muy complicada, embrollera, que vive pendiente de los demás”.

“Cuando le violaron la hija nunca llamó a La Brújula 24 para que lo difundan. Ahora dice que yo hice de todo, que me robé una bici, que prendí fuego, pero ella no me vio, ´¿cómo dice una cosa así?. Es una gorda embrollera, se fija en los puteríos de los demás, no sabe vivir”, comentó con indignación.

Y agregó: “Los vecinos no la quieren, ahora el ‘Tony’ le habrá dado unos mangos para que me ensucie a mí, por mi que se maten todos, no me interesan. No se por qué esta mujer dice esto. Me cae una allanamiento, mis hijos llorando, vienen los milicos y me rompen la puerta, no es así”.

“Incluso en el audio no la estoy amenazando, le digo que vayamos a Fiscalía y declare. Miente. Ella sabía que le iban a prender fuego la casa al gordo. Tengo más de 7 testigos que van a salir en favor mío, saben quién miente y quién hace una causa tumbera por unos mangos mugrosos. Yo acá los conozco a todos, conmigo que no se metan”, señaló.

Más de Váquez, alías “Frutillita”, en La Brújula 24:

“Tengo un negocio en mi casa y viene a pedirme fiado, hielo, de todo. Yo a veces le doy, por eso no sé por qué me mete a mí. Me está metiendo en un robo, el allanamiento dio negativo. Nunca tuve que robarle nada a nadie, no soy rastrera, vivo hace 20 años en el barrio”.

“La gorda ‘soplabolsa’ es la que hace esto, no sé por qué me involucra a mí. Capaz que tiene algún problema personal conmigo pero no le da la sangre para decírmelo. Yo no tengo nada que robarle al gordo mugriento este”.

“No seamos hipócritas, hay un muerto y nadie hace nada, son varios los que estuvieron en ese bondi. Hay policías también. Acá si tenés plata y falopa tapás todo. Si empiezo a hablar se pudre, que me saquen de este quilombo”.

“La policía sabe todo, pero yo no quiero hablar de eso. ¿El gordo pelotudo este cómo le va a decir a la gorda soplabolsa esta que diga eso?. Antes del incendio, se llevaron sus cosas en un flete y estaba la policía mirando. Incluso cuando vinieron los bomberos a apagarlo dijeron que estaba vacía. Ellos mismos deben haber prendido fuego porque son unos cagones”.