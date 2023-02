Brillante respuesta de una bailarina whitense a los ataques en redes por su cuerpo

Yiyi Acosta es bailarina de comparsa y desde hace varios años hace lo que más le gusta.

En las últimas horas, una serie de publicaciones en las redes sociales le despertaron una gran indignación. Personas escondidas detrás de un teclado, o pantalla, la criticaron por su cuerpo y ella no dudó en responderles. Fue brillante.

Además, en contacto con La Brújula 24, contó que “no fue una respuesta sino un amor que tiré hacia los comentarios de los demás. Tengo 34 años, y desde chica bailé danzas. Llegué a Bahía hace 9 años, soy de Santiago del Estero. Conocí a esta gente hermosa de la comparsa y está toda mi familia adentro”.

“Lo que hacemos es amor por el carnaval, es impresionante. Nuestros directores se ponen la camiseta y trabajan todo el año para que nosotros hagamos el show como hicimos el fin de semana. No tengo nada para decir a los que critican mi cuerpo, yo tengo 4 hijos y no me da pudor mostrar lo que tengo para dar”, comentó Yiyi.

Y agregó, con altura: “Aparte soy profesora, estoy en un centro de jubilados dando clases. Tengo alumnas que el año pasado bailaron conmigo, muchas mamás en mi grupo, y todas me dicen que gracias a mí se animaron a participar. El cuerpo no te vende ni dice nada, el cuerpo cuando una se ama es todo”.

“El baile es mi cable a tierra, mi paz y tranquilidad. Así lo demostramos con cada show que hacemos”, sintetizó. Para aplaudir.