El relato de los Reyes Magos es parte de una “ficción teológica”

Los hechos relacionados con el nacimiento de Jesús son difíciles de precisar históricamente con los datos que proveen los evangelios y cuenta con muchos elementos que son parte de “ficción teológica”, que incluye a los llamados reyes magos, aseguró el ex sacerdote, Adrián Taranzano, Doctor en Teología por la Ludwig-Maximilian-Universität München en Alemania y Licenciado en Exégesis Bíblica por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en Italia.

“¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Fue con los pastores, el pesebre, los magos? Allí tenemos una ficción teológica o un relato teológico. Por ejemplo, tenemos novelas históricas donde se habla de una figura histórica, pero con elementos que están hablando de una figura real, creando una ficción. Hay una diferencia entre la historia y el relato, eso que en la literatura es común también pasa con los evangelios”, señaló en el Instagram Live de La Brújula 24.

Taranzano tiene entre sus obras una titulada Los relatos del nacimiento de Jesús, donde ahonda en el tema, pero en la conversación destacó que “por mucho tiempo prevaleció la idea de que los evangelios son historia, una postura desconoce los géneros literarios, los modos de expresión, las finalidades de los relatos, las contradicciones”.

“(La fecha de Navidad) no se trata de un dato histórico, la fecha que se celebra es convencional. Los historiadores discuten el origen por los datos del Nuevo Testamento, pero no podemos saber cuándo nació Jesús. Cuando analizamos críticamente los datos, cuando los contrastamos con la historia, no hay una exposición clara de datos y es imposible saber cuñando nació. Sí se sabe que fue entorno a la muerte de Herodes El Grande en el año 4 a.C.”, agregó.

