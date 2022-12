Icardi se metió en una transmisión en vivo de Wanda y le dejó polémicos comentarios

Desde que Wanda Nara confirmó hace unos meses su separación de Mauro Icardi, la relación entre ellos dio tantos giros y sumó capítulos de los más variados. Discusiones públicos, viajes, intentos de reconciliación, aviones, firma de divorcio, reencuentros, escraches en redes: la empresaria y el jugador no tienen miramientos a la hora de salir fortalecidos de esa guerra mediática que parece no tener fin.

Y el panorama empeoró cuando Icardi voló con los cinco chicos a Argentina para que puedan celebrar el cumpleaños de Wanda junto a ella y a los pocos días, la rubia fue vista a los besos en un auto con L-Gante mientras el futbolista estaba con sus hijas en la casa familiar. Pero es que, como ella se esfuerza por explicar, están separados desde septiembre y ella es libre de volver a hacer su vida o de tener amigos sin darle explicaciones.

Este viernes la novela sumó un nuevo capítulo cuando la influencer realizó un vivo en Instagram y el jugador del Galatasaray le dejó picantes mensaje en tono de provocación. Wanda, que estuvo recientemente en la final del Mundial de Qatar junto a sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, voló a la Argentina para un evento de su marca de cosméticos en un shopping y para pasar las fiestas con su familia. Desde su casa en Buenos Aires, habló con sus seguidores a través de una transmisión en vivo de Instagram e inevitablemente, sus seguidores quisieron saber sobre su situación sentimental.

Así fue que la mediática hizo mención a su vínculo con L-Gante. “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación… O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”, dijo sobre su presente junto al cantante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo al referirse a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija se estaban intentando reconciliar. Luego, volvió a aclarar que se encuentra soltera: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Atento a sus palabras y en una total intromisión, Icardi seguía al detalle cada cosa que decía su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más, mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió: “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”.

Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeó: “Sos la tóxica número uno, ¿o no?”, y mencionó a Kennys Palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria, quien siempre está a su lado y es su confidente.

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, dijo al finalizar y festejó que falta poco para que vuelvan a Turquía, aunque se desconocen los planes de Wanda y aún no se sabe dónde finalmente va a fijar su residencia para poder compartir tiempo con sus cinco hijos ya que sus padres viven uno en Estambul y Maxi López, que pronto volverá a ser padre, en Inglaterra por sus compromisos laborales.

Mientras tanto, ella se muestra cariñosa con el cantante de música 420 en la noche porteña, acompañándolo a cumplir con sus compromisos por los boliches y en eventos privados, y aunque se los ve a los besos y se dedican tiernas palabras en público, todavía ninguno de los dos se animó a rotular la relación. Seguramente, muy pronto, haya novedades.

Fuente: Infobae