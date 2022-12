Noche de gritos en “Gran Hermano”: deschave de Romina y Julieta a Coti

Transcurridas las primeras horas de la mañana de este miércoles, llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24.

Primero, la especialista en temas ligados a la televisión y el teatro, reflexionó sobre la histórica fiesta vivida ayer en las calles de Buenos Aires por la caravana de la Selección argentina. “Lo viví en mi casa, mirando por tele, porquer directamente estaba la ciudad tomada. Fue una cosa única en el mundo, y la verdad que estaba un poco nerviosa”, dijo

“Ayer lo más visto de toda la tarde fue Telefe justamente por la transimición de todo esto”, recordó, y comentó que “después se repartió más o menos igual para el cable”.

Acá, un repaso por los temas más importantes de la columna:

#GH2022: terrible deschave de Romina y Julieta a Coti

Cuando terminó la Gala de este martes, se armó una gran pelea entre Romina, Julieta y Coti, a la que lo menos que le dijeron es “mala persona”.

Este fue el desarrollo de toda la pelea entre las mujeres de la Casa: Romina y Julieta le echaron en cara a Coti que no cumpliera su promesa de ir en contra de las pocas mujeres que quedaban y Coti nunca aceptó que las votó pero las acusó de no entender que se trata de un juego, donde, según ella, no hay traidores.

“Ahora van a empezar a conocer a la verdadera Coti”, prometió la correntina y quedó preocupada porque va a tener que hacerse su propia comida y lavarse su ropa, tareas que hoy hace por ella Romina.

Lo triste es lo de siempre, las mujeres se enfrentan y después los beneficios son para los varones, como viene siendo hasta ahora. Veremos cómo sigue la Casa ahora que habrá dos semanas de incorporaciones de ex jugadores. Algo que puso muy nerviosos a todos.

Moria Casan en la previa de los 80 de su pareja

Junto a su mano derecha, Galo y a su gran amiga, Zeta, Moria Casan comenzó a celebrar en la noche de este martes el cumpleaños de 80 de su amor, Fernando “Pato” Galmarini.

La pareja se conoció hace 30 años cuando Moria conducía “A la cama” para Canal 9 y el reencuentro se produjo el año pasado, cuando la artista contó que él era su “profesor de historia” y había tenido un crush con él.

Fue en el mes de julio que Moria y Pato disfrutaron del verano europeo y hoy no sólo son una pareja consolidada, sino que integran una familia ensamblada con sus hijos y nietos. Pato aceptó varias veces ir a la tele a los programas que conduce Moria y alli demostró que tiene toda la onda.

Con info de Laubfal.com