Nómadas digitales: cómo se vive siempre de viaje sin dejar de trabajar

Despertar con el sol, desayunar, hacer algo de deporte, trabajar un poquito, luego a la playa con amigos, luego trabajar otro poquito, siempre en ropa de baño, descalzo y contento. Así contó Adolfo Berraquero (@nomadito en Twitter) que son la mayoría de sus días en Tailandia, donde vive (por ahora) este nómada digital español.

Él es uno de los miles que recorren el mundo sin dejar de trabajar. Sus empleos o fuentes de ingresos son enteramente en remoto y donde quiera que haya una buena conexión a internet allí está su oficina.

Berraquero contó en el programa Amo Viajar que viajaba mucho de chico y que siente que por eso lo lleva en el ADN. Luego de grande ahorraba para hacer sus propios viajes, hasta que hace dos decidió vivir viajando sin parar de trabajar.

Foto: @nomadito

“Es un viaje de billete (pasaje) de ida full time”, señaló y recordó que cuando vivía en Madrid pesó: “¿Y si me organizo de forma que puedo trabajar online 100% y eso me permite poder estar en cualquier sitio haciendo lo que quiero?” Y lo siguiente fue aprovechar que en medio de la pandemia se podía viajar a Bali y allí aterrizó.

“Por ahora está saliendo bien, estoy cumpliendo lo que es un sueño de vida y conociendo muchos lugares mientras trabajo, tengo varios proyectos”, aseguró vía telefónica desde la isla filipina de Siargao.

Para quienes quieren adoptar este estilo de vida de nómada digital, Berraquero recomendó que “primero hay que pensar una estructura que defina cómo va a generar ingresos, encontrar y crear un trabajo online y desde allí creando la estructura, fui generando @nomadito y una estructura que me permite vivir”.

“En mi caso es un poco más raro porque yo he trabajado casi toda mi vida profesional en remoto antes de la pandemia, cuando me pilló el momento de quedarse en casa, ya yo lo hacía, era diferente por no poder salir, pero para mi el salto no ha sido tanto trabajar en remoto, sino el me voy sin saber muy bien qué voy hacer y luego encontrar clientes que estén de acuerdo con esta opción”, relató.

Barraquero destacó que obviamente hay adaptaciones que hay que hacer, por ejemplo, al estar en Filipinas, el tema de los horarios es clave: “Tengo que dar clases en un MBA a las 11 de la noche, claro, cuando estaba en España era a las 5 de la tarde. Yo me adapto feliz, porque eso me permite poder estar en Filipina”.

Por el lado negativo, señaló que generar vínculos puede ser complicado, a lo que se suma el estar lejos de familia y amigos: “Para mi esa es la peor parte, después está el tema logístico, una reunión a las dos de la mañana, son las cosas más difíciles y a veces, solo a veces, encontrar buen internet, que es la única condición importante”.

La actual estadía de Barraquero en Filipinas aseguró que es “por amor”. Fue una decisión que tomó con su pareja, a quien conoció en Bali y con quien planea seguir recorriendo Asia, con la idea de hacer base.

Paisaje de una playa de Filipinas. Foto: nomadito

“Ser nómada y estar con la casa a cuesta está bien, pero también es importante tener cierta base para tener un lugar a dónde volver. No tiene que ser tu casa de origen, puede ser un sitio que descubras, pero es importante tanto a nivel logístico, porque tienes que tener un lugar donde dejar las cosas y tener un grupo de amigos.Sentimos que nuestra casa puede estar en Asia y queremos seguir recorriendo para ver dónde es el mejor lugar. América también está en el mapa, porque mi pareja es de Perú, pero creo que más para 2024”, señaló.

Barraquero es creador de la comunidad alotuyo.com, que lanzó hace cuatro meses y detalló que la idea “es que sea un espacio digital en el que poner en contacto y en el que generar conexiones de todo tipo entre personas que sean nómadas o que quieran serlo”.

“Tenemos a personas que ya están viviendo en Asia que pueden aconsejar a otros que quieren ir, tenemos a personas que están emprendiendo, enseñar a otros cómo hacerlo. Es una comunidad hispanohablante donde cada semana traemos a una persona de diferentes partes del mundo para que nos cuente cómo es su vida y cómo hacen dinero, porque creo que es lo principal, porque te adaptas a cualquier rutina en cualquier parte del mundo, pero el dinero puede ser el bloqueo para muchas personas”, explicó.