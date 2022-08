Las revelaciones de “Chiquito” Romero: charla con Riquelme y el detalle que lo fascinó

Sergio Romero dio detalles de su llegada a Boca y dejó trascender que su amistad con Juan Román Riquelme le abrió las puertas del club. Reveló que decidió visitar el predio en Ezeiza para “saludar a un amigo” y no para discutir la chance de sumarse al plantel, aunque después recibió el llamado que lo convenció de volver al fútbol argentino.

“Aproveché para ir a saludar a Roman y me mostró el predio, pero hasta ahí no habíamos hablado nada de venir a Boca”, señaló en un primer momento. Sin embargo, esa conexión hizo que el vicepresidente del club analizara la idea de contratarlo.

El exarquero del Manchester United contó que después de la visita recibió el llamado de Riquelme, que le ofreció sumarse: “Directamente me llamó. Yo pongo la amistad por delante de las cosas. Si se daba, se daba; y si no se daba, no se daba. No se mezclaban las cosas. La pregunta fue muy concreta, muy directa. Si tenía ganas de estar acá, pertenecer al club y hacer las cosas para que al club le vaya bien”, reveló en una entrevista con El Canal de Boca.

(Foto: Télam)

Ante la oferta, Romero no dudó y señaló que si todo cerraba no tenía problemas en sumarse al equipo: “La familia estaba disposición de quedarse en la Argentina, a todos nos cerraba, porque mis hijas también tienen que estar un poco con sus abuelos”, agregó.

Por último, Romero manifestó su fascinación por el predio de Boca al que calificó de “primer nivel”. Además, destacó que es sumamente positivo que en ese lugar trabajen desde la Primera hasta las Infantiles.

El arquero Sergio Romero posa frente al arco en la Bombonera luego de anunciarse su contratación en Boca. (Foto NA)

Enojo en Racing por el pase de Chiquito Romero a Boca

La llegada de Sergio Romero a Boca es, sin dudas, una de las grandes novedades de mercado de pases del fútbol argentino. El Xeneize sumó al exarquero de la Selección argentina, que en las últimas semanas había finalizado la rehabilitación de una seria lesión en las instalaciones de Racing, el club que lo vio nacer. Desde la entidad de Avellaneda no tardaron en hacer escuchar la decepción por la decisión que tomó Chiquito.

“Un poco duele”, dijo Víctor Blanco, presidente de Racing, al ser consultado sobre el desembarco de Romero en Boca.

Luego, agregó: “Estaba libre, es un profesional y decidió ir a Boca. Tenía varias propuestas y decidió ir ahí. Dede Racing hicimos todo lo que creemos que había que hacer. Como jugador salido de inferiores, lo mimamos mucho. Ojalá que le vaya bien”.

El dirigente sostuvo que “las puertas siempre estuvieron abiertas” para que Romero finalizará la recuperación de su operación de rodilla en las instalaciones de la Academia.

(Fotos: DYN/Télam)

“Vino, entrenó en Racing y se lo homenajeó con una cancha que lleva su nombre. Siempre cumplimos con todos los chicos que han salido del club y principalmente con Sergio”, recalcó en declaraciones a Radio La Red.

De todos modos, Blanco dejó en claro que nunca hubo intenciones de sumar a Chiquito en este mercado de pases que acaba de cerrar: “Hoy en Racing el puesto está cubierto. Si tal vez esto se daba hace un año cuando estaba lesionado (Gabriel) Arias capaz podía tener la oportunidad”.

