Un familiar asegura que el abuelo asesino “siempre fue violento con todos”

La relación de Domingo Berna con su nieto Brian estuvo marcada siempre por la violencia tanto física como psicológica, asegura una familiar de ambos que ofreció detalles de la dinámica que se vivía desde hace años y que tuvo un fatal desenlace con el asesinato del joven este lunes.

“Brian y yo estuvimos toda nuestra infancia juntos, por suerte yo me pude escapar de eso y él no pudo. Lamentablemente él no tuvo una infancia muy buena que digamos, mucho maltrato, mucha violencia tanto física como psicológica que fue lo que lo llevó al punto de actuar, tanta provocación que tuvo de su abuelo y su mujer y se tuvo que defender como pudo y terminó en esa desgracia”, dijo en el programa Nunca es Tarde, la mujer que pidió mantener en reserva su nombre y relación filial con los involucrados.

Esta persona aseguró que el joven asesinado “no tenía problemas de adicciones. Vamos a esperar las pericias, porque si fue así allí se va a saber la verdad”. Y agregó que “Domingo está mintiendo, eso lo va a determinar las pericias, para que se sepa que no es verdad”.

La mujer insistió en que el detenido era “siempre fue violento con todos. El tema de violencia tanto con todos sus nietos, con la gente del barrio. Les apuntaba con una carabina a los chicos para que no hagan ruido en la plaza. Siempre fue muy violento, tanto psicológicamente como físicamente”.

La persona confirmó que Brian se crio con sus abuelos, pero “no por abandono de madre, ella siempre estuvo” y que no ha tenido ni quiere tener contacto con su abuela. Por el momento están concentrados acompañando a la madre.

Sobre la discusión que desencadenó el fatal desenlace, la mujer no ofreció detalles y señaló que “ahora que menos estamos hablando es de eso. No sé que discusión fue, uno se quedó sorprendido por la reacción. Braian accionó, porque llegó un punto que no aguantaba más la violencia, como actuaría cualquier persona. Domingo accionó así y allí las está pagando”.