Abel Pintos estuvo como jurado invitado, en “La Voz Uruguay”

Este lunes, La Voz Uruguay inició con una cálida sorpresa musical. Es que, tal como se había anunciado la semana pasada, Abel Pintos llegó al set del reality de Canal 10 para interpretar “Sin principio ni final” junto a Agustín Casanova. Acompañados de un pianista, ofrecieron una íntima versión de uno de los mayores éxitos del artista argentino.

“¡Qué emoción, Agus! Para vos es un sueño cumplido”, comentó Natalia Oreiro apenas escuchó el dueto entre los artistas. “Cada vez que escuché a Agus hablar de mí con tanto cariño en las entrevistas, me dio mucho cariño y quería conocerlo”, agregó el argentino sobre este encuentro. Casanova, por su parte dijo: “Cuando en mi carrera no entendía las cosas que me sucedían, me refugié en la música de Abel, que era el artista que más escuchaba desde chico. Fue como una salvación para mí”.

Antes de dar inicio a la instancia de cuartos de final de La Voz Uruguay, Oreiro explicó la dinámica para esta emisión del reality. “De los 16 participantes que cantarán hoy, solo quedarán la mitad; pero esta etapa tiene una vuelta de tuerca: no van a cantar una canción cualquiera, sino que van a tener que repetir la canción con la que audicionaron”, dijo. “Por lo tanto, para pasar a semifiniales tienen que superar a sus compañeros pero, sobre todo, superarse a sí mismos”. A su vez, reveló que desde el próximo lunes, el público podrá votar para elegir a los finalistas del certamen.

