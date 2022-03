Se mueve el tablero de cara a 2023

El amague

Los radicales bahienses sufrieron un nuevo desaire. La semana pasada se quedaron esperando que desde Alsina 65 le ofrecieran el puesto que dejó un apurado Emiliano Álvarez Porte en enero. Soñaron una vez más con colocar alfiles, pero no tuvieron suerte. Operaron por “abajo y por arriba” y hasta mediáticamente para impulsar a Rodrigo Zeballos Bilbao y a Patricia Piersigilli, dos históricos y respetados en la UCR pero que nunca estuvieron en los planes de la mesa chica del intendente Gay.

Zeballos debe tener el récord en comerse amagues. Se trata de laburante y un militante de años, pero que siempre que está por “mojar”, le sacan la galletita y se las termina comiendo otro. Patricia, en cambio, fue bochada por los propios radicales, especialmente los más cercanos a los amarillos. Las heridas no cerraron desde la última interna.

Finalmente el puesto fue para un abogado allegado a la guardia nueva, que secunda a Gay en los casilleros más importantes del gabinete. Jorge Ricardo Galli, es -principalmente- un joven que sabe escuchar. Acaso una virtud que viene de familia.

Los muchachos de la boina blanca sueñan con tener chances para el 23. Creen que con una boleta nacional fuerte (o provincial si hay desdoblamiento) pueden competirle al elegido de los amarillos. Sin embargo, ese entusiasmo es ambiguo porque cuando alguno se pega una vuelta por oficinas platenses o porteñas confirma lo que se viene repitiendo en este espacio desde el año pasado: si las elecciones fueran hoy el candidato lo elegiría exclusivamente Emilio Monzó, el mismo que diseñó la estrategia electoral el año pasado.

El expresidente de la Cámara de Diputados tiene un metejón y se llama Lorenzo Natali. “Ni Salaberry, ni Porte, ni nadie del Grupo Hospital les llega a los talones a Lori. Mide mucho más que todos esos juntos que nadie registra”, repite el garganta. Y agrega algo aún más picante: “dicen que es apenas un locutor conocido, que no está preparado. Que no es radical… los que dicen eso son unos caraduras porque fíjense cómo nos ha ido con los que supuestamente estaban preparados”. De la vereda de enfrente opinan que a “Lorenzo no le da el cuero” y que “no soportaría una contienda porque es cartón pintado, no tiene contenido y todos los saben”.



Perlitas de la visita del rector Vega a Pepe Mujica

Bahía Indiscreta pudo averiguar algunas perlitas de la visita del rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, a la casa del expresidente José Pepe Mujica en Uruguay.

En el marco del viaje a la reunión de rectores del Grupo Montevideo (un equipo de trabajo integrado por universidades de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y las más grandes de Argentina), Vega fue a visitar al Pepe en su chacra para agradecerle por su participación en el reconocimiento que la UNS dio a David “Watu” Cilleruelo.

“Su compañera de vida Lucia y Pepe, no solo me abrieron las puertas de su chacra, sino que me regalaron su tiempo y muchísimas anécdotas y reflexiones. Su humilde casa desborda de productos, fruto del esfuerzo de sus manos, desde los morrones en conserva al maíz para las gallinas”, contó Vega.

Mujica, ya una leyenda de la militancia política latinoamericana, sigue teniendo proyectos personales y no detiene su pujanza y su curiosidad por hacer cosas nuevas. “Pepe me contó que estaba muy contento porque había terminado de pagar la última cuota de una retroexcavadora. La va a usar para hacer un lago en la chacra, que era un sueño que tenía pendiente. ¡Y que obviamente implica que va a tener que aprender a usar la máquina!”.

Whisky de por medio, hablaron de su historia personal, de política internacional, de la situación de Argentina, y también de la crisis ambiental, una de sus grandes preocupaciones. “Su casa también desborda de historias, regalos y reconocimientos de todo el mundo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el diario y notas del Che Guevara, que tuve oportunidad de tener en mis manos”, relató el rector aún fascinado con la visita.



Reconocimiento a Cotter

El pasado 1º de febrero falleció a los 83 años en Bahía Blanca el ex Juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Luis Alberto Cotter. Importante referente de la Justicia, mereció distinciones de numerosos estamentos públicos y privados. Por ejemplo, durante su vigésimo cuarta sesión ordinaria del año 2012, el Concejo Deliberante le otorgó un reconocimiento ciudadano.

Ahora, Cotter tendrá otro homenaje: se lo declarará ciudadano ilustre post mortem de la Provincia de Buenos Aires. “Fue un destacado luchador por los derechos humanos, la verdad y la justicia”, comentó Natalia Dziakowski, diputada del Gen, que integra Juntos, y quien es autora del proyecto.

“La idea es pedir que se trate sobre tablas y que se pueda aprobar antes del 24 de Marzo, Día de la Memoria. El proyecto no solamente tiene el apoyo de los otros diputados de Juntos, sino que Maite Alvado, del Frente de Todos, también estaba muy entusiasmada con la posibilidad de que se dé este reconocimiento”, comentó Dziakowski.



El otro cambio en el Ejecutivo

Además de Jorge Ricardo Galli, el flamante subsecretario de Protección Ciudadana, la semana pasada se dio la salida del director de la Terminal de Ómnibus Sebastián Marchese. Según él mismo comenta, dio un paso al costado porque cree que se terminó un ciclo en ese puesto de trabajo, y siente que ya no tenía nada más que aportar ahí. “A veces suena raro que alguien no se aferre a un cargo, por preguntan por qué me voy. Pero fue un ciclo cumplido, y estoy siempre dispuesto a seguir colaborando con el Municipio”, se lo escuchó decir.

En su lugar asumió Juan Antonio Basili, quien ya venía desempeñándose en el área que lidera Tomás Marisco. La Municipalidad espera seguir trabajando en la Terminal como hasta ahora, ya que volvió a su actividad casi normal luego de tantos meses de pandemia. Además, en esta nueva etapa se buscará renovar la impronta que tiene, explotar más la cantidad de locales que hay disponibles, para una mejora comercial del sector, para ofrecer más servicios, y además poder generar más ingresos para la Comuna.



Bahía, sede del Congreso de Arboricultura

Bahía Blanca fue elegida entre distintas ciudades del país para ser sede del próximo Congreso Nacional de Arboricultura, gracias al trabajo que vienen realizando desde la Comuna Pablo Bianco, Cristina Pitsch y la Comisión de Arbolado Urbano del Concejo Deliberante. Un dato fuerte fue que la noticia llegó el pasado 5 de marzo, justo el día del aniversario de la muerte de Daiana Herlein.

Se estima que la actividad se realizará en el mes de octubre, y hay mucha expectativa, ya que en la última edición, realizada en Jujuy, asistieron más de 500 personas. Se sabe que promediando su último mandato, el intendente Gay está haciendo mucho foco en los espacios verdes, con trabajos en plazas y parques, y con la remodelación y puesta en valor del Parque Independencia.



Fleteros on fire

El gremio que nuclea los dueños de camiones está en pie de alerta y podrían llevar a cabo protestas en algunos sectores del puerto bahiense, en especial en el ingreso a la empresa Sea White, que almacena -entre otras cosas- fertilizantes de Profertil.

Según pudo saber esta sección, la cosa está más que caliente. Los sindicalistas reclaman que les paguen las mismas tarifas que en otros lugares del país y acusan a las empresas de precarizar el trabajo para “pagar menos y así, obviamente, ganar más”. Y no sólo eso: afirman que al contratar camiones en negro no sólo estás evadiendo, sino que están poniendo en riesgo la vida de muchas personas, ya que esos camiones que circulan por las rutas están en pésimas condiciones y pueden provocar una tragedia.

“Si nos siguen discriminado en las próximas horas habrá una medida de fuerza. Y quedará todo paralizado”, advierten.