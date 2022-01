Llega una nueva columna de Laura Ufbal en el aire de La Brújula 24. Y como siempre, viene súper cargada de información, con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo.

Pese a los contagios, “MasterChef” no para

El contagio de Denise Dumas spoileó, para los entendidos de “MasterChef Celebrity 3” lo que ya se grabó del reality, porque por estas horas se está viendo recién en pantalla el repechaje donde se salvarán tres participantes que habían quedado fuera de juego. Al conocerse la noticia del contagio de Covid de Denise y de Joaquín Levinton, se entiende que la primera quedó dentro de los favorecidos por el jurado y siguió grabando.

Por lo que pudimos averiguar, las grabaciones siguen adelante. Denise irá directo a la Gala de Eliminación de dentro de tres semanas y hoy se estaría viendo qué hacer con el tema del cantante de Turf. En lo personal Denise ya se había contagiado, al igual que Campi, en el 2020: “Lo del olfato es muy impresionante, yo perdí el olfato y el gusto, es como estar masticando cartón. Parece esa sensación cuando vas al dentista que tenés la boca dormida, eso sí es impresionante” dijo en ese momento cuando salió de la enfermedad.

Más allá de los afectados por el coronavirus, después de la semana de repechaje se verá, como anticipamos, el ingreso de Malena Guinzburg en lugar de Mica Viciconte.

Fátima Flórez apuntó contra Flavio Mendoza

En este tramo de su columna, Laura contó que la reconocida humorista se refirió a los dichos del productor, quien aseguró que muchos utilizan el covid como excusa por no vender entradas. “No me parece de buen compañero decir eso”, dijo Fátima. A lo que Laura indicó que “me parece que este no es un tema para andar haciendo este tipo de escándalos”.

Lágrimas en el final de “La 1-5/18”

Para el equipo de “La 1-5-/18″ está llegando el final de las grabaciones de la telenovela que será para el otro viernes, pero algunos personajes terminarán antes y nadie quiere spoilear contenidos que se verán hasta el mes de abril por la pantalla de eltrece.

Por estos días se están viendo escenas muy fuertes alrededor del personaje de Bruno (Gonzalo Heredia) porque se escaparon de la cárcel quienes lo buscan para hacerle pagar cuentas del pasado y lo amenazarán con el secuestro de su hermana.

El elenco está viviendo con emoción estos últimos días después de tantos meses de compartir el trabajo y quien está integradísima al equipo es Lali González, que quedó casi hermanada con Agustina Cherri y espera tener nuevas oportunidades para poder trabajar en la Argentina, sea en tele o en cine.

