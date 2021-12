Mirtha regresó a la televisión y se emocionó por un video de Abel Pintos

Mirtha Legrand regresó a la televisión argentina luego de un año y medio que estuvo fuera por la pandemia y las posteriores operaciones a las que se tuvo que someter en los últimos meses. Ocurrió durante un programa muy especial en este sábado y estuvo acompañada por su nieta Juanita Viale y cuatro invitados de lujo.

Juanita aprovechó la ocasión para sorprender a su abuela y pidió en vivo que pasen un video que un artista le envió. Se trató de Abel Pintos, que además de agradecer lo generosa que fue Mirtha a lo largo de su carrera, le dedicó el fragmento de la canción “La llave”.

La Chiqui pisó nuevamente la pantalla grande y se emocionó por poder estar nuevamente en el lugar que la vio triunfar durante varias décadas en la televisión nacional. Una gran cantidad de personas se llegaron hasta el piso del programa y la ovacionaron cuando hizo su entrada triunfal.

En un programa que duró un poco más de lo normal, Mirtha tuvo, además de la presencia de Juanita, cuatro invitados de lujo. Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammón compartieron sus historias y experiencias con la diva de la tv y luego le entregaron cada uno una sorpresa muy emotiva.

Mientras los invitados charlaban y comían, Juana y su abuela tuvieron algunos cruces por ver quién presentaba cada auspiciante del programa y por ver cómo seguían con las preguntas a sus entrevistados. La actriz, acostumbrada a su ritmo en el show, tomó las riendas, pero su abuela no se quedó callada y se lo reclamó. “Como usted diga, directora”, soltó Mirtha irónicamente.

Luego de las asperezas, la conversación regresó a llenarse de risas y momentos emotivos con varios mensajes grabados que le presentaron a la Chiqui a medida que transcurría el programa. El cantante Abel Pintos y algunos familiares de la conductora, fueron de los más destacados.

Por último y sobre el cierre del programa, Diego Torres le dedicó una canción y le reveló su admiración por una carrera tan impresionante en la pantalla grande y en el teatro. Juanita volvió a meterse y le recordó al público: “Gente, yo sé que están acá por mi abuelita, pero no se olviden que yo mañana sigo y el fin de semana que viene también, así que no me abandonen”.

Fuente: El Doce TV