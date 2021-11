Dos momentos desopilantes de Soy Rada en su programa de El Trece

Nazarena Vélez captó la atención del conductor de Match Game, Agustín Soy Rada Aristarán luego que intentó copiarse en medio de una de las consignas y lejos de dejarselo pasar, el animador la expuso frente a todos sus colegas en pleno programa.

“Mi amigo el versero dice que se cruzó con un actor muy famoso de Hollywood que hacía películas de acción en los 90”, leyó el conductor de su tarjeta frente al panel de famosos. “Me mostró una selfie re trucha de él con…”, remató para que las celebridades pudieran escribir sus elecciones en sus respectivos papeles que tenían en su escritorio.

Entonces, rápido,Agustín Soy Rada Aristarán deschavó a Nazarena Vélez por querer copiarse del nombre que había seleccionado Bautista Lena, hijo de Reina Reech. “¡La sutileza de Nazarena Vélez para copiarse!”, exclamó el conductor generando carcajadas en la actriz. Segundos más tarde, el animador caminó hacia ella para imitar la manera en que intentó ojear la tarjeta del campeón del Premio de la Cocina.

“¡Estaba así! ¡Lo que pasa es que es una persona que sabe mucho de tele, miro que no la ponchen y estaba así!”, recreó Aristarán el momento en que la madre de Barbie Vélez hizo el intento de copiar el nombre del famoso de Hollywood para poder cumplir con la consigna que había pedido el conductor hacía tan solo segundos atrás.

A la hora de resolver y revelar cuál actor escribió en su tarjeta, Agustín Soy Rada Aristarán disparó en modo de pregunta con gran curiosidad: “¿Sirvió la copia o no sirvió la copia, Naza?”. Ante la consulta del animador, Nazarena Vélez no pudo evitar romper en carcajadas, develando el nombre Bruce ya que no llegó a copiar el apellido.

Nicolás Maiques compartió sus ganas de chapar a Soy Rada en Match Game

Nicolás Maiques fue uno de los famosos que formó parte del panel de famosos que participó en Match Game y apenas inició el programa, el actor compartió el excéntrico look que eligió para asistir al estudio, y además compartió sus ganas de besar al conductor, Agustín Soy Rada Aristarán.

Todo inició cuando fue el turno de presentarlo al artista. “Vino todo encorsetado”, arrancó el animador mientras el actor se paraba de su asiento para mostrar el corset negro que eligió especialmente para jugar en Match Game junto con un jean gastado gris y una camisa colorida en tonos pasteles.

Sin poder evitarlo, con toda la buena onda que lo caracteriza, Nico saltó de su lugar para saltar hacia el centro del estudio del programa junto al conductor. Acto seguido, Maiques posó cual modelo al lado de Agustín Soy Rada Aristarán, quien imitó su accionar de manera divertida ante la cámara.

“Yo la primera vez que vine a este programa, fue hace muy poquito, dije: ‘¡Ay, por favor! ¡Qué hombre qué es Rada!”, elogió el actor al animador. Segundos más tarde, continuó: “Ahora se me complicó porque hay uno que está ahí, que dije: ‘¡Que ojos que tiene!”, haciendo referencia a la presencia de Bautista Lena, hijo de Reina Reech y uno de los campeones del Gran Premio de la cocina en el panel.

Sin tapujo alguno, entonces, Nicolás Maiques lanzó: “Pero hoy…hoy te voy a chapar”, dejando entre ver las ganas de besar al conductor del programa. “¡No se si podemos! ¡Tenemos que presentar!”, Agustín Soy Rada Aristarán buscó continuar con el programa para dar inició a la emisión del día.