El asesor bahiense de Milei

El estratega de la campaña de Milei es bahiense

Javier Milei se lanzó decididamente a la política y logró un interesante guarismo en las últimas PASO, donde su lista libertaria en CABA superó el 13% de los votos para la legislación porteña y se ilusiona con captar más adhesiones en algo más de dos semanas cuando se realicen los comicios generales.

Detrás de su excéntrica figura hay nada menos que un bahiense. Se trata del asesor que fue contratado para instalar con más fuerza su figura: su nombre es Mario Russo y tiene a su cargo la estrategia electoral con la que planifica la campaña, la cual entra en su recta final y promete elevar la temperatura.

“Le escribí en un pizarrón bien a lo Bilardo y viene desarrollando cada objetivo de manera muy ordenada”, explicó a esta redacción, al tiempo que agregó que “me consultó por su segunda en la lista nacional, me dio varios nombres y le dije que la mejor, lejos, es Victoria Villarruel, que con ella puede empezar a pensar en una fuerza de derecha capaz de quebrar el discurso hegemónico progresista y encarar una batalla cultural en serio”.

Russo también explicó cómo se gestó el concepto “ellos contra nosotros”, al subrayar que la premisa es romper con la polarización entre el Frente de Todos y Juntos, la cual surge de investigaciones de opinión pública y que sirvió para que postule la dicotomía entre casta política versus ciudadanos.

¿Peligra la Avenida César Milstein?

La semana que pasó el Municipio inauguró el Espacio Tecno César Milstein, en el año en que el Gobierno nacional definió como el de su homenaje. Este reconocimiento es el primero de varios para el último argentino ganador del Premio Nobel. Uno de ellos, se supone, sería el cambio de nombre de la Avenida Colón, que pasaría a llamarse como el científico bahiense desde la Plaza Rivadavia hasta calle Chile. Pero, en la práctica, ¿peligra esa modificación?

Bahía Indiscreta pudo saber que el proyecto que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante está estancado, ya que ediles pidieron informes complementarios para poder tratarlo y finalmente aprobarlo. “El Concejo aprobó todos los artículos de la ordenanza, que hablan de varios homenajes, pero pone el ojo en ese del cambio de nombre de la avenida porque cuando hacés una modificación así, a todo lo que tiene que ver con el correo, las correspondencias, las notificaciones oficiales, pude surgirle algún problema en relación a cómo llegan. A eso se le suma que en las primeras cuadras de Colón hay mucho edificio público”, comentó una fuente del legislativo a esta sección.

“Lo que se hizo fue pedir informes para saber si todo eso se puede adaptar rápidamente y no le trae inconvenientes a los vecinos y a las instituciones”. Consultada por Indiscreta si cree que esté en peligro la Avenida César Milstein, contestó: “Yo no creo. Igual, hay que ver cómo vienen esos informes. Pero pienso que se terminará cambiando igual”. Veremos…

El homenaje al “Negro” Santiago en sus pagos

El maestro de periodistas, Rafael Emilio Santiago, recibirá por estas horas un merecido homenaje en sus pagos de Ingeniero White. Será este martes 26 a las 19, cuando se exhibirá un trailer sobre el documental de su vida. La proyección se realizará en el Club Whitense.

Desde ya, será limitada la concurrencia por una cuestión de seguridad sanitaria. Seguramente estarán allí familiares, amigos y allegados al “Negro”.

El documental, titulado “Rafael, made in White” es una realización del reconocido periodista Néstor Machiavelli, y todos están muy ansiosos de verlo, ya que aseguran, tendrá momentos más que emotivos.

Vuela, vuela

Ya se informó que el mes que viene Aerolíneas agregará tres vuelos semanales para unir Bahía con Buenos Aires, los martes, viernes y domingos. Eso será un incremento de 7 a 10 semanales, y se suman a los cuatro que ya tiene Lade, que es una aerolínea estatal de fomento. Sin embargo, con el aumento de la demanda, comenzó a ser difícil (y caro) viajar a CABA.

Quienes conocen del tema aseguran que estamos muy lejos de volver a la normalidad pre pandemia. Primero porque antes se tenían cuarenta vuelos semanales que unían esos dos destinos. Segundo, porque durante un largo tiempo Aerolíneas tenía competencia de otras empresas privadas (Latam o Flybondi) que la obligaba a agregar vuelos y bajar el precio de los pasajes. Luego, en 2019, Aerolíneas volvió a quedar como la única empresa que hacía ese recorrido. Pero en ese momento, Bahía estaba incluida en los itinerarios a la Costa Atlántica y a la Patagonia, como escala intermedia, cosa que ya no ocurre.

Claramente, durante enero y febrero, temporada baja para Bahía, no se agregarán más aviones. Por otra parte, Aerolíneas todavía tiene aeronaves en tierra. Se trata de modelos Boeing 737 – 800, que necesitan un período de revisación. Esa es otra demora. En fin, que haya más vuelos dependerá pura y exclusivamente de una decisión político – gubernamental, como casi siempre.

El clima merece un lugar en la agenda

Como siempre, los problemas internos, las crisis económicas y políticas interminables (y ahora las elecciones), hacen que nuestro país no maneje una agenda acorde a la de muchas de las potencias mundiales. Desde Estados Unidos hasta el Vaticano, pasando por todas la naciones más poderosas del mundo, en los últimos meses el tema del cambio climático ganó espacio en las reunioneses bilaterales y en los discursos de los líderes de opinión.

Por eso, son de destacar dos actividades que se realizaron a nivel local. El intendente Héctor Gay participó hace pocos días del segundo encuentro de la Alianza de Ciudades por el Clima, iniciativa para impulsar acciones concretas que permitan reducir los efectos del cambio climático. Y, por otra parte, Federico Susbielles formó parte de la presentación del programa educativo “Sembrar Futuro”, que está patrocinado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y el Puerto, el cual se propone trabajar y abordar la conservación de los ambientes naturales del territorio bonaerense. En la primera jornada, un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniero White tuvo una actividad de formación, y una navegación posterior por nuestro estuario.

Por un lado, no se puede aprender a querer y a cuidar lo que no se conoce. Y por otro, ya hace tiempo que todos nos dimos cuenta de que el cambio climático es algo muy concreto que nos impacta día a día, y no una imagen lejana de un supuesto futuro apocalíptico, como muchos todavía quieren creer.