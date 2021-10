Por qué lloró Lautaro Martínez cuando salió reemplazado

El marcador ya estaba 3-0 ante Uruguay y transcurrían más de 23 minutos del segundo tiempo cuando la transmisión oficial enfocó a Lautaro Martínez en el banco de suplentes. El delantero de la Selección Argentina se mostró emocionado hasta las lágrimas después de ser reemplazado por Joaquín Correa. ¿Tenía algo que ver la sobrecarga muscular que arrastraba y que lo dejó afuera del duelo contra Paraguay en Asunción? No, todo lo contrario.

Su llanto fue realmente por su primer gol ante su público en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas, sobre todo después de ser nominado junto a Lionel Messi al Balón de Oro. Una situación parecida a lo que protagonizó la Pulga frente a Bolivia, en lo que significó el reencuentro con los argentinos después de conquistar la Copa América de Brasil 2021.

Messi, quien tuvo otra noche mágica, abrió la cancha para Rodrigo De Paul y todo terminó en un pase gol para Lautaro al ras del piso, a los 17 minutos del segundo tiempo. “Pensé en mi familia, que hoy estuvo presente en el estadio, por eso me emocioné. Esto es sacrificio, dejar muchas cosas de lado. Mi familia me acompaña siempre y les voy a estar agradecido de por vida”, explicó el ex Racing tras el partido.

Todos los goles de Lautaro Martínez con la Selección Argentina

10-10-21 | Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias Sudamericanas)

2-9-21 | Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas)

6-7-21 | Argentina 1-1 Colombia (Copa América)

3-7-21 | Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)

28-6-21 | Bolivia 1-4 Argentina (Copa América)

17-11-20 | Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas)

13-10-20 | Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas)

10-9-19 | Argentina 4-0 México (Triplete en el amistoso en Estados Unidos)

28-6-19 | Venezuela 0-2 Argentina (Copa América)

23-6-19 | Qatar 0-2 Argentina (Copa América)

7-6-19 | Argentina 5-1 Nicaragua (Doblete en el amistoso en San Juan)

22-3-19 | Argentina 1-3 Venezuela (Amistoso en Madrid)

11-10-18 | Irak 0-4 Argentina (Amistoso en Arabia Saudita)

Fuente: TyC Sports