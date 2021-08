“Los consejos de Abel Pintos fueron la excelencia de la noche en La Voz”

Como todos los días, una columna de Laura Ubfal para todos los gustos en el aire de “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24.

Primero, la especialista en temas del mundo del espectáculo contó que “la gran alegría de anoche de la televisión fue Abel Pintos, que gran persona que es, me parece que cada uno de los consejos que les dio a los participantes de La Voz fueron perfectos”.

la voz de abel, la carita de lali… DIOS LOS AMO!! 😭🤍pic.twitter.com/6vL6CQylAV — – adrı 🍫 (@adrixrugge) August 19, 2021

¡@AbelPintos se suma como mentor! 🙌 Para esta etapa contamos con una ayuda de lujo ¡Gracias por sumarte a #LaVozArgentina! pic.twitter.com/GxgGXIrvqi — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 19, 2021

La profesional también comentó que América no está pasando un buen momento. “La situación es preocupante, no se entiende lo que pasa, cayó mucho en los últimos días. Este problema pasa por el contenido y ahora claramente no pasa nada”.

“Es muy difícil para el medio que tenía su formato de canal de noticias y no saben qué hacer”.

Escuchá la columna completa de Laura Ubfal: