Bonadeo quiso gastar a Bercovich, pero el periodista enfureció

Gonzalo Bonadeo es furor en las redes sociales este lunes y no por su sabiduría. Esta vez por un ida y vuelta picante por el enviado de TyC Sports, Guido Bercovich. Bonadeo intentó gastarlo en vivo por haberse quedado dormido en un viaje y al periodista no le gustó nada, al punto de que le dijo que lo podían arreglar “a las trompadas”.

Si bien ambos la camuflaron con indirectas que parecían darle un tono de broma a la charla, el remate de Guido dejó dudas y muchos creen que fue en serio.

Enviado especial Guido Bercovich se le para de manos a un burlesco Gonzalo Bonadeo y le promete someterlo a golpes de puño pic.twitter.com/U2Y5wIANys — indy (@IndyPretencioso) August 2, 2021

"¿Estás bien vos, físicamente y de sueño?", le preguntó Bonadeo en vivo.

"No, de ninguna de las dos, ¿por qué", contestó, Guido.

"Sos un gran compañero de viaje y además sos tan minucioso que me llama la atención que el barbijo no te haya tapado las fosas nasales... Además el ronquido... No estuviste disfrutando mucho del paisaje", remarcó Bonadeo.

"No tenía interés y hay que aprovechar los tiempos para descansar, dormir. Todo es muy lejos, algunos tramos se disfrutan y otros se descansan. No celebro para nada esta invasión a la intimidad de uno cuando no está al aire pero luego lo vamos a arreglar, a las trompadas...", sorprendió con su violenta contestación Berco.

Fuente: Pastadecampeon.com