"Veo a una oposición muy ansiosa y eso no les rendirá electoralmente"

Axel Kicillof brindó esta mañana una extensa entrevista a LA BRÚJULA 24, donde no solo se expresó con relación a la situación sanitaria que vive la provincia en general y la ciudad en particular, sino que también se adentró en la campaña electoral que comienza a calentar motores, a un mes para el cierre de listas.

"Siempre dije que estamos muy abocados a una campaña, pero de vacunación. La verdad que la situación sanitaria es tan peligrosa que tenemos que dedicarnos a eso. Yo creo que si la sociedad nos ve, como ve a la oposición haciendo campaña desde hace meses, me parece que no es momento", sostuvo el gobernador bonaerense.

Y admitió que "lo estamos postergando lo más posible para estar lo mejor preparados posibles en lo sanitario, después pondremos todo sobre la mesa. Sabemos que cuando uno está en medio de una pandemia no puede ponerse a ver de qué color político es cada uno para ver si lo asiste. Hemos estado en Bahía Blanca anunciando obras para el agua".

"He visto que los opositores están muy ansiosos, pero a uno le toca manejar el autobomba en una situación tan grave y no hay tiempo para dedicar a las internas. Los que trataron de hacer partidismos con la pandemia creo que la sociedad va a castigar esas actitudes. Creo que el oportunismo no va a rendir electoralmente", entendió Kicillof, diferenciándose de los principales competidores.

Por último, el mandatario provincial enfatizó que "aquellos que actuaron con mezquindad y los que actuaron con solidaridad. Nosotros sin responder a las provocaciones. Yo me defiendo, pero no tanto. No es contra mí, es contra las medidas que se han tomado en todo el mundo. Cuando superemos la pandemia podremos volver a las discusiones, pero hoy nos toca manejarnos con mucho respeto por toda la gente que perdió gente querida".