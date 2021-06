Juana Repetto, un parto respetado y música de los Beatles

Lunes, feriado en la República Argentina, pero no por eso iba a faltar la columna de Laura Ubfal.

En diálogo con el programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24, la especialista en espectáculos habló de todo. Porque en definitiva, fue un fin de semana cargado de información.

Juana Repetto fue mamá en una bañera

El primero de los temas abordados por Ubfal fue el nacimiento de Belisario, segundo hijo de Juana Repetto. La hija de Reina Reech buscó tener a su chico en parto respetado y esta fue la imagen del nacimiento en una bañera especialmente preparada para la ocasión:

"El tema es que estuvo 74 horas esperando el momento, pero bueno, fue natural", explicó.

La protesta de Maxi López

En el Día del Padre, Maxi López publicó en su Instagram una imagen junto a sus hijos aludiendo a su ex mujer, Wanda Nara, a decir que celebraba la fecha “aunque no me dejes verlos hace 10 meses y en cortar lazos”.

Esta ya es una historia antigua, tanto como los años en que el futbolista no paga alimentos para sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, pese a todas las instancias legales que obligaron a embargos como el de la casa de Santa Bárbara, por el dinero que López nunca aportó.

La noche en que conmovió Karina Gao

Claro que contó todo lo que pasó cuando se contagió del Covid. Pero ese relato no fue el más emotivo de la cocinera Karina Gao en la noche de este sábado en “Ph, podemos hablar”.

Karina conmovió contando la historia de su inmigración a la Argentina desde la China comunista, una infancia pobrísima donde dormía sobre una cómoda de madera, “dura porque tenia miedo de caerme y hasta ahora no me muevo cuando duermo”, una adolescencia difícil, discriminada en el Nacional Buenos Aires, una estudiante becada que llegó a Paris y eligió volver y ama este país como muchos argentinos no lo hacen.

De China a Argentina: la historia de @karinagao y su familia 🇨🇳✈🇦🇷 La gran cocinera contó cómo llegó a este país y por qué se enamoró de Buenos Aires 😍 Mirá #PodemosHablar AHORA en https://t.co/dNQfV5BzfF y Mi Telefe 👇 pic.twitter.com/ecY1Cj7xbo — telefe (@telefe) June 20, 2021

Escuchá la columna completa de Laura Ubfal: