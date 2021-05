Matías Carrica en el Instagram Live de La Brújula 24

"¡Fuerza, che, nacé, nacé, dale pibe, metéle hermano, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer!"… ¿Por qué no fantasear con que estos versos sin tiempo de Piazzolla y Ferrer le hablaban a Matías Carrica en la triste Argentina de 2001, mil años antes de aquel pronóstico tanguero? Fue ese año de necesidades e incertidumbres el que marcó a aquel niño de 11 años que hoy, con 31, nos sigue conmoviendo con su música.



La historia comienza mucho antes, pero es cierto que en 2015, su participación en un popular Talent Show de TV, resultó ser el impulso necesario para iniciar su carrera de modo profesional. ¿Cómo olvidar el momento exacto en el que se le escuchó decir frente a las cámaras “yo vivo como puedo y es cosa seria, no se puede convivir con esta miseria…”. Con afirmaciones de este tono, el bahiense irrumpió en la escena musical y plasmó en esas rimas una crónica envidiable.



Ayer, una novedad en modo rap; en la actualidad, un referente de la música urbana en nuestro país. Como todo en la vida de Matías, tanto este logro como otros, llevan el pulso de su esfuerzo y la sabiduría de aquel que prefiere “subir por la escalera, y no por un ascensor”.



Fue Eminem, el rapero, productor y actor estadounidense, la inspiración inicial que guió los pasos de Matías hacia el mundo del rap: “quedé flasheado con la cantidad de palabras que podía decir en poco tiempo, la actitud y la ropa”, comentó. Pero fue más que la música; se trató de un universo que lo contenía y lo representaba.



Hoy Matías se encuentra trabajando en su dúo Baxide, un proyecto que comenzó en 2019 junto a Cristian Costilla – conocido como Elesede- dentro del género de Música Urbana y que ya tiene su hit “Bailando”, lanzado junto a un video donde participan, entre otros, Soledad y Soy Rada.



El encuentro con el talentoso músico bahiense será hoy a las 19.30 horas, en el IGLive @labrujula24ok, donde compartirá su historia y actualidad… probablemente “improvisando para seguir avanzando”.