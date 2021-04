Lo acusan de exhibicionista: "Se me bajó la bragueta y no me di cuenta"

Vecinos del barrio Villa Libre están en alerta máxima por la actitud de un exhibicionista

En las últimas horas, una mujer que tiene un local en calle Balboa al 2100 denunció a Jorge Luis Ramos, de 60 años. Según manifiesta, el hombre se aparece en su local mostrándole el pene. Y lo hizo en más de una oportunidad.

Incluso, la damnificada aportó a LA BRÚJULA 24 fotos y un video que evidencia su accionar. "Vendía condimentos, ingresó con el miembro exhibido. También desde afuera mostrando el miembro", indicó.

Según pudo averiguar este medio, en tanto, desde Fiscalía están trabajando en el caso.

"No me di cuenta"

"Lo que pasa es que yo salí descuidado y me filmaron la bragueta", dijo Ramos ante la consulta de este medio. Y agregó: "En la foto se ve el pene, pero no lo tenía afuera. Yo no uso calzoncillos, lamentablemente se me abrió el pantalón, pero no fue con mala intención".

Además, señaló que "esto lo tendrá que determinar la Justicia, son cosas que pasan y no lo puedo cambiar". "La realidad es que fui a buscar manteca para hacer unos alfajores y pasó lo que pasó", aseveró.