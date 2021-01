Arrestaron al "hombre araña": trepaba a edificios para robar

La policía arrestó anoche a un sujeto llamado Nicolás Lagos Mussotto, de 27 años, al que acusan de haber robado en varios lugares bajo la modalidad de "hombre araña".

Primero, explicaron los uniformados, lo encontraron en calle Vieytes al 255, cuando el reloj marcaba que faltaban algunos minutos para las cuatro de la madrugada. Pero él, al verlos, quiso evadirlos, situación que llamó la atención de los agentes.

Al final lo hicieron detenerse y lo requisaron, hallando entre sus prendas dos celulares, un Motorola C Plus y un LG, y algo más de 1800 pesos en efectivo. Le dijeron que demostrara la titularidad de esos teléfonos, y no pudo hacerlo. Además, los fondos de pantalla mostraban a otro hombre con una familia.

Por tal motivo, los policías decidieron trasladar a Mussotto a la comisaría. Una vez allí, un hombre de apellido Cabrera se comunicó al 911 para advertir que alguien había entrado a robar en su departamento ubicado en Colón al 400, previo escalar un árbol. Le habían sacado esos dos aparatos -después los reconoció en la sede policial- y dinero.

De igual modo, señalaron las fuentes ante la consulta de LA BRÚJULA 24, de acuerdo a tareas de investigación llevadas a cabo por personal policial, se pudo establecer que el imputado tendría relación con diversos hechos ocurridos en el último tiempo y que fueron siempre con el mismo modus operandi. Incluso, se supo que recuperó la libertad en octubre del año pasado tras haber estado preso.

"La gente abría las ventanas por el calor y este sujeto se aprovechaba"

"Ha estado purgando condena por delitos de esas características, de hecho egresó del penal el año pasado", contó en este medio el comisario Gonzalo Bezos, de la Distrital.

Y agregó: "Nosotros ya hemos tenido hechos en centro y el macrocentro, donde el malviviente ingresaba escalando por los balcones de los edificios".

"Recordemos que hubo días de mucho calor y la gente abría las ventanas a la noche para poder ventilar, momento en que este sujeto aprovechaba, entraba y robaba lo que tenía a mano", sostuvo.

Además, Bezos remarcó la importancia de hacer las denuncias. "Por ejemplo en este caso, en la Jefatura nosotros tenemos una oficina que lleva adelante las estadísticas en la ciudad y de esta manera se puede orientar el patrullaje. Eso dio resultado porque el dato que teníamos era que este tipo de delitos ocurría con mayor frecuencia los miércoles a la noche en ese sector".