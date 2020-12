"La infraestructura de Defensa está lista para el operativo de vacunación"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó en LA BRÚJULA 24 que su cartera ya tiene preparada “toda la infraestructura” y las Fuerzas Armadas “a disposición de la campaña de vacunación” contra el coronavirus.

En ese sentido, el funcionario nacional precisó que la logística se divide en dos fases estratégicas, como el del viaje de las dosis de vacunas hacia el aeropuerto de Ezeiza y el traslado hacia los distintos lugares de Argentina, “para llegar en la menor cantidad de tiempo posible”.

“Estamos a disposición y también para los lugares de almacenamiento para las vacunas o para lo que sea; tenemos el 100 por ciento de las fuerzas armadas, que son 80 mil”, agregó en el programa Hoy También.

Mientras que sobre el transporte internacional de las vacunas indicó que “no está a cargo de Defensa. Nosotros tenemos parte de la distribución en el país. Pero en el caso de la vacuna rusa se sabe que la están fabricando en Moscú, India y Corea y hay que traerla y mantener la cadena de frío”.

Además remarcó que “nosotros no actuamos per se, necesito un mensaje del gobernador o intendente para llevar adelante el operativo. Funcionamos a requerimiento. Yo no decido en qué lugares actuamos, por eso hubo lugares en los que la participación fue más visible y en otros menos”.