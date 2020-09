Contundente y sin medias tintas. Un sello distintivo del ex candidato a presidente José Luis Espert, que esta mañana dialogó con el programa "Mesa Dominguera" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, dejando varios títulos picantes.

Arrancando la charla, y haciendo foco en cómo el estado buscó palear la pandemia, Espert comentó que "la estrategia sanitaria del gobierno, sin dudas, está mostrando que combatir el virus solo con cuarentena no era la forma adecuada. Estamos asistiendo a una explosión de contagios en el interior, no solo en el AMBA. En el AMBA como decían hoy en el Ministerio de Salud, se están registrando menos casos que en el interior".

Siguiendo esa línea aseguró: "A mí no me tienen que contar lo que pasa en el interior porque soy de Pergamino. Una cosa ridícula y de brutos pensar que cerrando accesos podían combatir la pandemia. Con terraplenes los intendentes y gobernadores pretendían solucionar el problema y ahora está estallando el contagio en el interior".

Cerrando ese tema afirmó que "la estrategia sanitaria, sin dudas, yo no diría que todavía es un fracaso total, pero si sigue así lo será, como no podía ser de otra manera porque no se hizo nada de lo que los países que mostraron algún triunfo contra el coronavirus hicieron".

Continuando con su análisis Espert marcó que "en materia económica, la realidad es que la economía caerá entre 12 y 15 por ciento este año, y fruto del tsunami de emisión monetaria que se ha hecho que por ahora está encapsulado en las LELIC, más que la economía sigue bastante encuarentenada y eso evita que el dinero circule, el año que viene tendremos un salto inflacionario importante".

Según sus estimaciones "como consecuencia los niveles de pobreza entre la caída de este año y la del año que viene, será muy importante, en el medio de un proceso electoral eso permite avizorar un escenario social y político muy complejo".

En otro pasaje de la entrevista, y consultado sobre el motivo por el cual los argentinos siempre buscan el dólar para ahorrar, Espert fue tajante: "Después de casi un siglo de desastre macroeconómico argentino la sociedad ha decidido ahorrar en dólares y usar al peso como un dinero transaccional. Para que esto se de vuelta tendremos que tener décadas de estabilidad macroeconómica. Décadas de inflación baja y de gobiernos muy civilizados, que es la antítesis de lo que está pasando".

Y dejando una cruda reflexión final aseveró: "Uno cuando mira a la Argentina desde afuera como un extraterrestre dice: ¡Ah mira vos! Esta gente hace un siglo que fracasa con los controles de precios para bajar la inflación, pero no para de poner controles de precios. Hace un siglo que pretende combatir la suba del dólar con un cepo cambiario. Siempre fracasa pero siempre vuelve al cepo".

"Si queremos insistir en el fracaso estamos en todo nuestro derecho, pero no pretendamos nunca que algo que está comprobado que fracasa, algún día va a funcionar. Lo que está mal, está mal. No importa quién lo haga, en qué país o en qué momento del tiempo. La inflación no se combate controlando precios. La suba del dólar no se combate con cepo".