Stephanie Demner tomó una decisión sobre su fecha de casamiento con Guido Pella

Uno de los grandes eventos que le quitó la pandemia a Stephanie Demner es su casamiento con el tenista Guido Pella. La joven pareja, que había puesto fecha para el 18 de septiembre, se quedó con los preparativos en el camino y nunca más se supo en qué había quedado el sueño que les arrebató el coronavirus.

Finalmente, la influencer y modelo volvió a hablar del tema en cuestión por pedido de sus seguidores y confirmó, como era de esperarse, la postergación del gran día con el sueña desde chica. “¿Cómo andamos con el casamiento? Mal. Estaba todo organizado, estaban todos los proveedores reservados, estaba todo semipago, la fecha, todo”, comenzaba la modelo que dio el sí a la propuesta frente al ícónico castillo de Disneyland París en mayo del año pasado.

Respecto al cambio de fecha o postergación, la modelo fue realista: “Obviamente no va a suceder, vamos a esperar que pase todo esto y vamos reprogramar la fecha pero bueno, se tienen que dar muchas cosas porque Guido tiene que poder casarse básicamente por el calendario de tenis”.

También contó que conserva intacto el vestido de bodas que compró a solo un mes después de la propuesta. “Lo tengo hace mucho, osea Guido me propuso en mayo y yo lo había comprado en abril. Pero voy a tener un segundo vestido que me va a hacer una diseñadora argentina”.

Las últimas semanas lejos de Pella fueron complicadas para Demner. El tenista, que viajó a Nueva York y fue obligado a bajarse del Masters 1000 de Cincinnati luego de que su preparador Juan Manuel Galván diera positivo en COVID-19, le generaron un gran malestar. “Quiero decirles que di mi quinto negativo y ayer a la tarde lo testearon a mi preparador físico y oh casualidad dio negativo, entonces imagínense como me desperté. No sé qué es lo que va a pasar ahora, no sé quién se va a hacer cargo, no se quien nos va a dar una solución. Pero quería contárselos para que sepan que Titan, Juan, es negativo y que al parecer nunca tuvo el virus”, se descargaba Guido.

Hoy la instragrammer vive su amor a la distancia y aunque prefiere mantenerse al margen en lo que respecta al campo profesional de su pareja, no pudo evitar opinar. “No siento que estoy bajoneada pero si un poco menos enérgica quizás, Guido no estuvo teniendo una linda gira y eso me afecta indirectamente. Si supieran el esfuerzo y la garra que él pone en cada entrenamiento y cada cosa que hace, se indignarían el doble con esta injusticia”.

Fuente: TN